Novi hit singl prvi put pred domaćom publikom

Ostalo je još samo mesec dana do Senidahinog solističkog koncerta u SPENS-u, gotovo sve ulaznice su već rasprodate, a Novi Sad se sprema za jedan od najposećenijih muzičkih događaja ove zime. Posle velikog koncerta na Tašmajdanu, Senidah nastavlja niz nastupa pred domaćom publikom, Regionalnu muzičku ikonu, u Novom Sadu, očekuje jedan od najambicioznijih koncertnih poduhvata do sada uz prošireni bend i gudački kvartet.

Foto: Live Production

Senidah je danas jedna od najprepoznatljivijih i najuticajnijih imena regionalne muzičke scene. Kao autentična ikona novog zvuka, izgradila je izraz koji originalno spaja R&B, trap, synth-pop i sevdah. Godinama je u samom vrhu po slušanosti, a njene pesme redovno su među najemitovanijima na radijima i digitalnim platformama. Njena muzika odavno se sluša širom Balkana, ali Senidah je jedna od retkih domaćih izvođača koji su uspeli da pređu regionalne okvire, kroz međunarodne projekte i saradnje koje su njen zvuk približile globalnoj publici, među kojima su i saradnje sa RAF Camorom i Adrielom Favelom.

Aktuelni singl „Ti i ja“ za kratko vreme zabeležio je višemilionske strimove, dodatno podižući interesovanje uoči novosadskog koncerta. Koncert u Novom Sadu predstavlja nastavak priče započete prošlog leta u Beogradu, a nastup u SPENS-u najavljen je kao produkcijski spektakl, u organizaciji SKYMUSIC-a i Music Week Concerts.