Senidah za MESEC DANA nastupa u Novom Sadu: Spens skoro POTPUNO RASPRODAT, a balkanska ikona najavljuje NAJPOSEBNIJU NOĆ DO SADA
Novi hit singl prvi put pred domaćom publikom
Ostalo je još samo mesec dana do Senidahinog solističkog koncerta u SPENS-u, gotovo sve ulaznice su već rasprodate, a Novi Sad se sprema za jedan od najposećenijih muzičkih događaja ove zime.
Posle velikog koncerta na Tašmajdanu, Senidah nastavlja niz nastupa pred domaćom publikom, Regionalnu muzičku ikonu, u Novom Sadu, očekuje jedan od najambicioznijih koncertnih poduhvata do sada uz prošireni bend i gudački kvartet.
Senidah je danas jedna od najprepoznatljivijih i najuticajnijih imena regionalne muzičke scene. Kao autentična ikona novog zvuka, izgradila je izraz koji originalno spaja R&B, trap, synth-pop i sevdah. Godinama je u samom vrhu po slušanosti, a njene pesme redovno su među najemitovanijima na radijima i digitalnim platformama.
Njena muzika odavno se sluša širom Balkana, ali Senidah je jedna od retkih domaćih izvođača koji su uspeli da pređu regionalne okvire, kroz međunarodne projekte i saradnje koje su njen zvuk približile globalnoj publici, među kojima su i saradnje sa RAF Camorom i Adrielom Favelom.
Aktuelni singl „Ti i ja“ za kratko vreme zabeležio je višemilionske strimove, dodatno podižući interesovanje uoči novosadskog koncerta.
Koncert u Novom Sadu predstavlja nastavak priče započete prošlog leta u Beogradu, a nastup u SPENS-u najavljen je kao produkcijski spektakl, u organizaciji SKYMUSIC-a i Music Week Concerts.
Ulaznice za Senidin koncert u SPENS-u, dostupne su putem sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, na blagajnama Beogradske Arene, Sava Centra i Doma omladine Beograda kao i na više od 1.000 MojKiosk prodajnih mesta širom Srbije.