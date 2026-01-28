Slušaj vest

Bugarski pevač Vasil Trojanov Bojanov, poznatiji kao Azis, stao je na ludi kamen. Folker je sudbonosno „DA“ izgovorio svom partneru u Americi, gde trenutno borave.

Sudeći po objavama koje deli na društvenim mrežama, čini se da je njegov suprug lekar. Azis je objavio njihovu zajedničku fotografiju nastalu ispred jedne bolnice, na kojoj je njegov izabranik obučen u bolničku uniformu.

Snimak je izazvala veliki broj komentara, a pojedini su čak tvrdili da je u pitanju veštačka inteligencija. Takve tvrdnje su razljutile pevača, pa je odlučio da snimi video iz njihovog stana kako bi dokazao da je njegov suprug stvaran.

Na snimku se vidi pevačeva gola noga, dok je njegov supružnik u bolničkoj uniformi.

- Bebo, ljudi u Bugarskoj misle da ti ne postojiš - rekao je Azis.

- Zašto? - pitao je njegov muž.

- Zato što su glupi, možda? Misle da si ti AI - istakao je Azis, što je ostavilo u čudu njegovog muža.

Azis je potom podelio još jednu objavu, pitajući se zašto ljudi ne mogu da se raduju tuđoj sreći

- Zašto svaka moja objava postane skandal? Delim naš narod na dva dela! Zašto ne možemo da uživamo u tuđoj sreći? Šta nam nedostaje, moj Bože? - pitao se Azis.

Burna biografija

Inače, zanimljivo je i to da je Azis rođen u ženskom zatvoru u Bugarskoj, jer je njegova majka služila kaznu zbog ilegalne prodaje uvezene odeće pre pada komunizma.

Azis je, podsetimo, u jednom trenutku napravio veliki zaokret u karijeri, skinuo je masku žene i pokazao svoju pravu ličnost. Redovno ide u teretanu, na telu ima bezbroj tetovaža, a do izražaja su došle i njegova crna kosa i brada.

Godine 2006. oženio se s muškarcem, iako istospolni brakovi i dalje nisu legalni u Bugarskoj. Međutim, ta ljubav bila je kratkog daha, te je čuveni pevač ubrzo nakon razvoda dobio ćerku sa svojom najboljom prijateljicom.

Nedavno je istakao da sa svojom naslednicom ima otvoren odnos i da je nikada nije lagao. Štaviše, čim je postala dovoljno velika, ispričao joj je sve o sebi.

