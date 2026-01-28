Slušaj vest

Voditelji Ognjen Amidžić i Sanja Marinković imali su žestok sukob mišljenja u njenoj emisiji, nakon što je izjavila da se ponekad oseća kao muškarac jer je društvo primorava na to.

Amidžić pecnuo Sanju Marinković

Ognjen se uopšte nije složio sa njenom tezom, ističući da njegova koleginica to sama nameće sebi.

- Ja se nekada stvarno osećam kao muškarac. Očekuje se od mene da radim, da zaradim, da idem u teretanu, da su mi mišići sve jači... - tvrdi Sanja Marinković, pa je Amidžića zanimalo ko to od nje traži.

- Evo, ko to očekuje, tačno? Ti to sve sama radiš - rekao joj je on, a u sve se uključila i pevačica Jovana Pajić, koja je stala Sanji u odbranu.

- Pokaži i ličnu kartu i JMBG i sliku - dodala je Jovana Pajić.

1/5 Vidi galeriju Voditeljka je nailazila na podršku prijatelja i porodice Foto: Printscreen Pink, Petar Aleksić, Kurir Televizija

- Je l' si to ti sama sebi nametnula? Ideš bre maltretiraš se, piješ one sokove neke, ne jedeš - konstatovao je Ognjen.

- Ne, to je zdravo - rekla je ona.

- Ideš rastežeš se od 6 ujutu, je l' te tera neko? Ide tamo vežba, ide u Kopenhagen na večeru... -nabrajao joj je Amidžić.

- Ali, Ognjene, ja živim sama, ja hranim dete, ja moram da razmišljam o svom zdravlju i svojoj dugovečnosti. Kažu, što imaš više mišića, duže ćeš da živiš - kazala je Sanja.

- Svaka čast - dodao je Amidžić.

- Pa kaži da li sam u pravu, ajde sada odbranite me - dobacivala je Sanja.

- Pa, tačno!

- Rekla si neko očekuje? Znači... - upitao je Amidžić

- Društvo očekuje, društvo - rekla je.

- Jel se ti nekada osetiš kao muško, kaži? - upitala je Sanja pevačicu Jovanu Pajić.

- Naravno da se osetim, moje biće bi se ovako skupilo u fetus i ja bih se pokrila jorganom i kukala bih. Ali, ne mogu, znači tebi je život takav, ja imam dvoje dece, ti imaš sina. Nema kuknjava, nego idi da radiš, da se boriš - kazala je Jovana.

- Nema, nego diži tegove - zaključila je Sanja.

Amidžić nije otišao po suprugu u porodilište

Voditelj Ognjen Amidžić i njegova supruga Mina Naumović su u subotu 24. januara postali roditelji još jednog deteta - ovaj put devojčice, koja je odmah po rođenju ocenjena najvišom ocenom. Dali su joj kratko, efektno ime - Lola, a Ognjen je otkrio da Lola liči na starijeg brata Peruna.

1/5 Vidi galeriju Voditelj Ognjen Amidžić ugostio je aktuelnu ekipu, ali pre nego što je otpočeo emisiju, on je sve šokirao svojim stajlingom Foto: Printscreen

Mina je danas, 28. januara, u ranim jutarnjim satima napustila porodilište sa ćerkom Lolom, a po nju je došao njihov kum.

Naime, voditelj Pinka ima zdravstvenih problema, te nije hteo u tom stanju da ode po svoju suprugu i ćerkicu koje je sačekao u njihom domu.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: