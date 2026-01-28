Slušaj vest

Voditeljka i manekenka Danijela Dimitrovska juče je u tajnosti izgovorila sudbonosno "da" svom partneru Jevremu Kosniću, a ceremoniji su prisustvovali samo njihovi najbliži članovi porodice i prijatelji, među kojima je bila i Danijelina sestra Ivana, koja se ne pojavljuje u javnosti.

Ivana Dimitrovska Jevtić na Instagramu je takođe podelila uspomene sa venčanja uz opis:

Sestra Danijele Dimitrovske
Foto: Printscreen Instagram

- Blagosloveni i srećni bili zauvek. Danijela i Jevrem, 27.01.2026.

Danijela i Jevrem su se pred Bogom zavetovali na večnu ljubav, a kako saznajemo naredne godine par će napraviti veliko venčanje na kojem će biti veliki broj njihovih prijatelja, saradnika i članova šire porodice.

- Moje zauvek da, 27.01.2026. Tiho, u malom krugu. Uskoro slavimo svi zajedno - napisala je Danijela.

Ko je muž Danijele Dimitrovske?

Inače, Jevrem Kosnić je bivši fudbaler i šest godina je mlađi od manekenke. Jevrem Kosnić rođen je u Švajcarskoj, Sent Galenu i bivši je srpski fudbaler.

Foto: Pritnscreen/Instagram

Na početku karijere igrao je za Crvenu Zvezdu, a kao senior je igrao prvo u FK Rad, pa u FK Bežanjia.

On je potom igrao i za italijansni klub, za Ređinu, a potom se vratio i igrao je za Vojvodinu. Međutim, tamo je ostao samo jednu sezonu. Kasnije je igrao i za rumunski klub Kluž, a karijeru je završio u Italiji u Tarantu 2020 godine.

Danijela Dimitrovska
Danijela Dimitrovska
Danijela Dimitrovska.jpg
Udala se Danijela Dimitrovska
damijela-dimitrovska-ognjen-amidzic.jpg

 Danijela Dimitrovska:

Danijela Dimitrovska Izvor: Instagram/danijeladimitrovska