Voditeljka i manekenka Danijela Dimitrovska juče je u tajnosti izgovorila sudbonosno "da" svom partneru Jevremu Kosniću, a ceremoniji su prisustvovali samo njihovi najbliži članovi porodice i prijatelji, među kojima je bila i Danijelina sestra Ivana, koja se ne pojavljuje u javnosti.

Ivana Dimitrovska Jevtić na Instagramu je takođe podelila uspomene sa venčanja uz opis:

- Blagosloveni i srećni bili zauvek. Danijela i Jevrem, 27.01.2026.

Danijela i Jevrem su se pred Bogom zavetovali na večnu ljubav, a kako saznajemo naredne godine par će napraviti veliko venčanje na kojem će biti veliki broj njihovih prijatelja, saradnika i članova šire porodice.

- Moje zauvek da, 27.01.2026. Tiho, u malom krugu. Uskoro slavimo svi zajedno - napisala je Danijela.

Ko je muž Danijele Dimitrovske?

Inače, Jevrem Kosnić je bivši fudbaler i šest godina je mlađi od manekenke. Jevrem Kosnić rođen je u Švajcarskoj, Sent Galenu i bivši je srpski fudbaler.

Na početku karijere igrao je za Crvenu Zvezdu, a kao senior je igrao prvo u FK Rad, pa u FK Bežanjia.

On je potom igrao i za italijansni klub, za Ređinu, a potom se vratio i igrao je za Vojvodinu. Međutim, tamo je ostao samo jednu sezonu. Kasnije je igrao i za rumunski klub Kluž, a karijeru je završio u Italiji u Tarantu 2020 godine.

