Filip Car, bivši rijaliti učesnik Zadruge, tokom opširnog TikTok lajva javno je izneo niz oštrih i kontroverznih stavova, najviše usmerenih ka Maji Marinković, ali i drugim rijaliti učesnicima.

Car udario na Maju

- Kako da ja mislim da je narod normalan? Upalim TikTok, podržavate lizanje WC šolje, mazanje Nutelom, lizanje poda. Upalim rijaliti, podržavate Filipa Đukića. Koji god ga frajer udari, on ništa. Gleda u njega i bleji. Prodaje jednu te istu priču za svaku. Pa, sa nekom moraš biti - rekao je Car.

Car je nastavio izlaganje o Maji Marinković u istom duhu, iznoseći teške optužbe i kritike na njen račun.

- Podržavate Maju Marinković koja je silovala dečka i sad prebacuje sve na njega. On je sad krivac. On je, sad, jadan krivac što su imali odnose dok je on bio mrtav pijan, što je naskočila na njega, nije mu dala da živi. I sad je on kriv, sad će njega napadati ona, Taki... Sad ide redom. Ne daj Bože da se dečku digne pritisak i da joj j*be mater.

Maja Marinković o Staniji

Maja Marinković stavila je tačku na brojne kontroverze u emisiji "Amidži šou", kada je odgovarala na pitanja korisnika Instagrama.

- Prijatelj je za mene zaista teška reč, ali mogu da kažem drugarica. Neko sa kim sam u korektnim odnosima, što se mene lično tiče, sada ne znam. Uvek sam sa njom bila u korektnim odnosima - rekla je Maja, a potom Anđela Rankovića proglasila najkompletnijim muškarcem u kući.

