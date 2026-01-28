Slušaj vest

Modna kreatorka Melina Džinović se, nakon razvoda od pevača Harisa Džinovića, u oktobru prošle godine verila se za uspešnog biznismena, a sada su se pojavile fotografija kreatorke i muškarca, za kojeg mediji tvrde da je njen verenik, na modnoj reviji u Parizu.

Melina se povukla iz javnog sveta, a sada je sa svojim partnerom bila u prvim redovima na reviji, gde su bile mnoge svetske face.

Modna kreatorka je na sebi imala crnu haljinu sa jednim golim ramenom, dok je njen stariji partner nosio pantalone, sako i rolku.

Modna kreatorka Melina Džinović u oktobru prošle godine verila se za uspešnog biznismena, bogatog Engleza (70), a sada su isplivale njihove fotografije Foto: Pierre Perusseau / Bestimage / P/Pierre Perusseau / Bestimage

Kako piše Blic, njih dvoje su sve vreme bili prisni i neprestano su ćaskali. Melina je bila veoma ozbiljna, dok joj je biznismen nešto objašnjavao.

Sa verenikom živi u Monaku

Verenik Meline Džinović je uspešan biznismen i ima imperiju, a njih dvoje uživaju u ljubavi i ona živi sa njim u Monaku. Inače, Melina Džinović je sa pevačem Harisom Džinovićem provela više od dve decenije u braku i sa kojim je dobila dvoje dece.

Melina Džinović Foto: Drgan Kadić, Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

Nakon razvoda se odselila iz Srbije, a ćerka Đina joj je često išla u posetu i pokazivala u kakvom luksuzu se baškare.

Kurir je pokušao da dođe do potvrde ovih informacija, ali do objavljivanja teksta nismo uspeli u tome.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteStars(FOTO) MELINA DOŠLA U BEOGRAD PO VAŽAN DOKUMENT VEZAN ZA HARISA: Uhvatili smo je u opštinskim prostorijama, evo zašto joj je taj papir bitan
Melina Džinović.jpg
Stars"MISLILA JE DA NA KRAJU SVETA IMA NEŠTO BOLJE" Haris opleo po bivšoj ženi bez dlake na jeziku: Dama ne može biti...
haris-melina.jpg
StarsHVALI MELINU NA SVA ZVONA: Đina Džinović se oglasila nakon što je Haris otkrio da nisu u normalnim odnosim - snima se u jednom od najlepših gradova sveta
Đina Džinović
StarsMELINA POSEBNIM POVODOM DOŠLA U BEOGRAD! Ćerka Đina joj se javno obratila i ovo poručila
melina džinović Đina đinović
Stars"NABEĐENA ZVEZDA, REKLA JE DA NEĆE SA MNOM" Haris Džinović prvi put nakon Melinine veridbe - Otkrio nepoznate detalje i probleme sa Đinom
aasdasremovebgpreview.jpg

NIKO OVO NIJE ZNAO O ŽELJKU JOKSIMOVIĆU! Melina Džinović otkrila nepoznati detalj o pevaču Izvor: Kurir televizija