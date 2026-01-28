Slušaj vest

Kao bomba odjeknula je vest da je učesnica "Elite" Mina Vrbaški navodno imala tajnu aferu s oženjenim reperom Đorđem Bibićem Bibom iz popularne grupe "Crni Cerak", a sada se tim povodom oglasila njena majka Ivana Vrbaški.

nakon što je Vrbaški potvrdila priču Dače Virijevića da joj se Anita poveravala da je bila u tajnoj šemi s pevačem Reljom Popovićem. Anita nije želela da ćuti, te je rešila da raskrinka bivšu drugaricu.

- Samo da kažem ja. Ako sam ja ljubavnica, neka Mina kaže šta je radila sa Bibom kad je dobio dete - rekla je Anita, što je pokrenulo lavinu komentara.

Minina majka demantovala Anitine tvrdnje

Tim povodom se oglasila Minina majka Ivana, koja je demantovala Anitine navode.

- Ja to ne mogu ni da komentarišem, dovoljna mi je reakcija Minina, Borina, Filipova... Oni su se smejali svi. To su takve budalaštine... Ja uvek gledam ko priča, a ne šta priča, ali neću pljuvati nikog. Ipak, treba da gledamo ko je to rekao - počela je priču Ivana.

Potvrdila je da se Mina i poznati izvođač poznaju, čak i da su sarađivali u njenom rodnom gradu.

- Imali su zajedno nastup sa Minom i Inđiji, momci iz "Crnog Ceraka". Gostovali su tu, Borisa smo vodili da bude tu nešto malo, jer ih obožava, a klinac je, pa ne može do kasno. Mina tu s njima otpevala, posle došla kući, tada je živela ovde.

Upoznala ih je i ona sama.

- Ja njih znam, tada sam ih upoznala. Mina je neko ko nema tajni od mene. Suludo mi je pričati o tim stvarima, ti ljudi nemaju veze s rijalitijem. Sećam se kada su gostovali, vodili smo mog sina - rekla je Ivana, a na pitanje da li su Biba i Mina nastavili da se druže i posle nastupa u Inđiji, rekla je:

- Puno me pitate. Ne znam koliko se druže, znam da se poznaju, mislim da su se čak i posle toga i viđali, ali to je u društvu, tu je i Bora... Ne koliko ja znam lično, da su njih dvoje išli sami. To su neke priče koje nemaju veze s istinom. Ma, samo skreću sa teme, to je moje mišljenje - rekla je ona za Pink.rs.

Mina: Znam mu ženu

Podsetimo, Vrbaški je danas na radiju demantovala Anitine tvrdnje o aferi s oženjenim Bibom, koji ima dete.

- Ja sam dobra sa njima. Upoznala sam Bibinu ženu, dobra sam sa njom. Ja nemam šta da se pravdam. Ljudi znaju da ništa nemam sa tim čovekom - rekla je Mina.

kurir.rs/pink.rs

