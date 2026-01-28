Slušaj vest

Odnos Uroša Stanića i Marka Janjuševića Janjuša već tri godine dovodi do suza gledaoce kraj malih ekrana, a u emisiji "Amidži šou" otvoreno progovorili o svom prijateljstvu.

Voditelja je najpre zanimalo da li je Uroš nekada primetio da ga Janjuš gleda drugačije.

Pušten snimak na kom se Janjuš i Uroš strastveno ljube
Foto: Printscreen

- Je l' istina da si osećao emocije s njegove strane, neku bliskost? - pitao je Ognjen Amidžić, a Stanić je odmah počeo da se pravda:

- Nikada u životu na taj način njega nisam gledao, niti on mene. Isključivo sam ga gledao na poseban način - pravdao se Uroš.

Ognjena je zanimalo kako će mu Uroš onda objasniti snimak koji je potom prikazao. Naime, korišćenjem veštačke inteligencije korigovao je jednu situaciju sa žurke u "Eliti", te je na ekranu bio prikazan montiran poljubac Uroša i Janjuša, a svi u studiju su bili u šoku.

Filip Đukić odmah je shvatio da se radi o veštačkoj inteligenciji, ali ne i Aneli Ahmić, koja je bila van sebe.

Pušten snimak na kom se Janjuš i Uroš strastveno ljube
Foto: Printscreen

- Mi ovo nismo znali! Čekajte, je l bilo ovo ili ne? Što nisi rekao to?! Kad je on bio u ovom odelu?! - zapitkivala je Aneli, dok je Asmin Durdžić takođe negodovao:

- Brate, je l istina ovo? Je l' ovo original ili ne? - pitao se on

