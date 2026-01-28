Slušaj vest

Voditelj Ognjen Amidžić večeras će, 28. januara, proslaviti s najbližima rođenje ćerke Lole. Pojavivši se u jednom prestoničkom lokalu tim povodom, najpre je istakao da se "nada da će slavlje uspeti da izdrži".

Ognjen otkrio kako se Mina oseća

Iako se jutros nije baš dobro osećao, naime, feštu nikako nije otkazivao. Ognjen je zakupio jedan poznati restoran u Beogradu, gde će okupiti pola estrade.

Ognjen Amidzic na proslavi rodjenja cerkice Lole, vidno raspolozen, u beloj majici spremnoj za cepanje Izvor: Kurir

- Nadam se da ću izdržati. Sve je bolje, ali verovatno od velikog uzbuđenja, a možda i neki virus u paketu... Mina je super. Večeras sam zvao prijatelje, saradnike, ko je čestitao, da to malo obeležimo. Nisam zvao sve ljude, mnogo njih nije tu. Perun je oduševljeno reagovao kada je beba došla kući, igra se s njom, smeje se. Razmišljali smo kako će reagovati, ali smo oduševljeni. Mina se bori sada sa decom, ja moram da preuzmem zabavu, iako bih radije bio s njima - iskren je bio Amidžić u grupnoj izjavi za medije.

Ognjen, podsetimo, iz prethodnog braka ima sina Matiju. Sa Minom je najpre dobio naslednika Peruna, a potom je na svet došla ćerkica Lola.

Ognejn Otkrio koga će sve od kolega zvati na proslavu Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Jutros, kako se nije dobro osećao, po supugu i ćerku u porodilište otišao mu je kum. Kako je objasnio, "od treme i uzbuđenja noćima nije spavao, pa je na sve to dobio i dijareju tik pred odlazak u bolnicu".

Ipak, kako je naglasio, ubrzo se osećao daleko bolje.

Ćerki dali ime prepuno simbolike

1/10 Vidi galeriju Porodična idila Ognjena i Mine Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Inače, ime Lola je španskog porekla, nadimak od imena Dolores, u religijskom kontekstu se vezuje za Bogorodicu. Ime Lola je popularno širom sveta u Španiji, Francuskoj, SAD-u, Rusiji, a često se i vezuje za osobine - šarm, samopouzdanje, nezavisnost, životna energija. Takođe, u indijskoj mitologiji Lola se dovodi u vezu sa boginjom Lakšmi, koja je bila boginja blagostanja, ljubavi i sreće.

