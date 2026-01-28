Slušaj vest

Modna kreatorka Melina Džinović pronašla je sreću pored bogatog engleskog biznismena, s kojim je, kako pišu mediji, po prvi put viđena u javnosti.

Par uživa u zajedničkom životu, a nedavno je otkriveno i gde su napravili svoju oazu mira - u luksuznom stanu u Monaku.

Modna kreatorka Melina Džinović u oktobru prošle godine verila se za uspešnog biznismena, bogatog Engleza (70), a sada su isplivale njihove fotografije Foto: Pierre Perusseau / Bestimage / P/Pierre Perusseau / Bestimage

Njihova nekretnina vredi nekoliko desetina miliona evra. Zgrada u kojoj žive karakteristična je po svojoj arhitekturi, sa pogledom na glavnu ulicu s jedne strane i na more s druge.

Veridbu proslavili u Monaku

Slavlje je napravljeno u Monaku, a modna dizajnerka je odmah rekla "da", čim ju je bogati biznismen pitao da se uda za njega. Sa verenikom živi u luks nekretnini

Melinin verenik je toliko bogat, da ima pravu imperiju. Kako se ranije navodilo, Melina sa sadašnjim verenikom živi u luksuznoj nekretnini. Njihov dom je čist luksuz, a za nekretninu u kojoj oni trenutno žive potrebno je bilo da se izdvoji nekoliko desetina miliona evra.

Melina Džinović Foto: Kurir, Petar Aleksić, Shutterstock, ATAIMAGES, ATAIMAGES

"On je milioner"

Jedna od Mileninih prvih komšinica u Monte Karlu ispričala je za Kurir sve o vereniku modne kreatorke.

- Ovaj stan u kome je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, retko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najlepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more. Čovek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gde prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom tih haljina, da ne bi ispalo da samo sedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare - tvrdi komšinica Melina Džinović za Kurir.

