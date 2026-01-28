evo ko je sve tu

Među prvima je stigao i Đovani Bajramović, jedan od najtraženijih i najpoznatijih pevača u dijaspori. Poznat kao „kralj romskih veselja”, Đovani je na proslavu došao u društvu lepe crnke.

Foto: Kurir

Pevač nije skidao osmeh sa lica, dok se njegova pratilja trudila da sakrije od kamera. Za ovu priliku odlučila se za izazovnu kombinaciju: mini haljinu, ispod koje su se nazirali halteri i čipkane hulahopke.

Inače, Đovani Bajramović ima osmoro dece sa osam žena, a prošle godine dobio je ćerku Ružu.

Pored Đovanija, na gala veselju su se pojavili i Marko Kon sa suprugom, mlada pevačica Anđela Ignjatović Breskvica, Aco Pejović, voditeljka Bojana Lazić, pevačica Nadežda Biljić i mnogi drugi.



Ognjen otkrio kako se Mina oseća

Podsetimo, iako se jutros nije baš dobro osećao, naime, feštu nikako nije otkazivao. Ognjen je zakupio jedan poznati restoran u Beogradu, gde će okupiti pola estrade.

1/7 Vidi galeriju Mina i Ognjen Amidžić Foto: Printscreen, ATAIMAGES, Printskrin/Instagram

- Nadam se da ću izdržati. Sve je bolje, ali verovatno od velikog uzbuđenja, a možda i neki virus u paketu... Mina je super. Večeras sam zvao prijatelje, saradnike, ko je čestitao, da to malo obeležimo. Nisam zvao sve ljude, mnogo njih nije tu. Perun je oduševljeno reagovao kada je beba došla kući, igra se s njom, smeje se. Razmišljali smo kako će reagovati, ali smo oduševljeni. Mina se bori sada sa decom, ja moram da preuzmem zabavu, iako bih radije bio s njima - iskren je bio Amidžić u grupnoj izjavi za medije.

