Voditelj Slavko Beleslin, nakon teškog razvoda od bivše supruge Ive Šiđanin, sreću je pronašao pored atraktivne plavuše Milijane Radević, sa kojom je ubrzo potom sklopio brak. Par se sada zajedno pojavio u javnosti, i to na premijeri filma "Svadba".

Koliko Slavku danas cvetaju ruže u ljubavi, svedoče fotografije koje je zabeležio paparaco Kurira, na kojima se vidi da se voditelj i njegova lepša polovina ne razdvajaju. Držali su se za ruke i uživali u zajedničkim trenucima, dok su emocije među njima bile i više nego primetne.

Voditelj Slavko Beleslin pre tri godine oženio se sa atraktivnom plavušom Miljanom, a iza sebe ima brak sa Ivom Šiđanin

"Obmanjivao me je"

Slavko Beselin našao se u centru skandala kada ga je bivša supruga čak i tužila jer je nije potpisao kao koautora emisije "Šta bi posle? (Flešbek)", za koju tvrdi da su je zajedno pripremali pet godina.

- Recimo da sam bila obmanjivana čitavih deset godina i to su neke stvari preko kojih se ne prelazi. Posle svega toga ne možete s nekim ostati u dobrim odnosima, a ne prijateljskim. Celu tu priču oko njega i našeg braka definisala bih tom rečenicom. To nije čovek s kojim jedna žena može da ostane u braku, a kad je reč o ovom projektu, na kom smo zajedno radili pet godina, nisam mogla da očekujem da on moj rad ne priznaje. To je sada jedino za šta se ja borim - rekla je Iva tada za Kurir.

Par je stavio tačku na brak 2018. godine posle šest godina braka.

Slavko za kumu izabrao koleginicu

Kada se drugi put ženio, Slavko je za kumu odabrao koleginicu, voditeljku Mariju Kilibardu.

OŽENIO SE SLAVKO BELESLIN: Mlada blista u beloj venčanici a on ne skida osmeh sa lica! Evo kako je njihova ljubavna priča počela

- Bilo je jako zanimljivo, dinamično i vrlo eksplozivno! Sve se nekako desilo na brzinu, nije bilo velikih planova i tako dalje, već je bilo venčanje iz srca napravljeno. Jedna relativno intimnija proslava, da je svaka osoba tu u jednom trenutku bila zlatna karika u našim sudbinama, tako da je bilo veoma emotivno - rekao je Beleslin tada za "24sedam".

