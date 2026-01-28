Slušaj vest

Voditelj Ognjen Amidžić večeras, 28. januara, slavi rođenje ćerke Lole sa svojim najbližima, a tim povodom okupio je brojne prijatelje sa estrade.

Jedan od retkih zvanica sa estrade je Dragomir Despić Desingerica, koji je došao sa suprugom Nevenom.

Poznat po kontroverznim izjavama, nastupima i ispadima, javnost od njega očekuje sve samo ne standardno ponašanje, što je i ovog puta ispoštovao.

Desingerica Ognjenu Amidžiću doneo kolisilu za poklon za rođenje ćerke Izvor: Kurir

Naime, Ognjen je izašao ispred restorana kako bi sačekao počasnog gosta, a on je tu priliku iskoristio da opnosnom tati uruči nesvakidašnji poklon.

Despić je Amidžiću povodom rođenja ćerke kupio kosilicu, koju mu je predao u ruke.

- Gde ću sa ovim? Šta je ovo? - zbunjeno je pitao Ognjen, a Desingerica mu je kratko i jasno odgovorio:

- Kosilica.

Evo ko je sve došao

Pored Đovanija, na gala veselju su se pojavili i Marko Kon sa suprugom, mlada pevačica Anđela Ignjatović Breskvica, Aco Pejović, voditeljka Bojana Lazić, pevačica Nadežda Biljić, Desingerica sa suprugom, Dušica Jakovljević i mnogi drugi.

