(VIDEO) OGNJEN DOBIO NAJČUDNIJI POKLON POVODOM ROĐENJA ĆERKE IKADA Desingerica nije štedeo na ovom BIZARNOM daru, uručio mu ogromnu kutiju, evo šta je u njoj
Voditelj Ognjen Amidžić večeras, 28. januara, slavi rođenje ćerke Lole sa svojim najbližima, a tim povodom okupio je brojne prijatelje sa estrade.
Jedan od retkih zvanica sa estrade je Dragomir Despić Desingerica, koji je došao sa suprugom Nevenom.
Poznat po kontroverznim izjavama, nastupima i ispadima, javnost od njega očekuje sve samo ne standardno ponašanje, što je i ovog puta ispoštovao.
Naime, Ognjen je izašao ispred restorana kako bi sačekao počasnog gosta, a on je tu priliku iskoristio da opnosnom tati uruči nesvakidašnji poklon.
Despić je Amidžiću povodom rođenja ćerke kupio kosilicu, koju mu je predao u ruke.
- Gde ću sa ovim? Šta je ovo? - zbunjeno je pitao Ognjen, a Desingerica mu je kratko i jasno odgovorio:
- Kosilica.
Evo ko je sve došao
Pored Đovanija, na gala veselju su se pojavili i Marko Kon sa suprugom, mlada pevačica Anđela Ignjatović Breskvica, Aco Pejović, voditeljka Bojana Lazić, pevačica Nadežda Biljić, Desingerica sa suprugom, Dušica Jakovljević i mnogi drugi.
Kurir.rs