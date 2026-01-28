"NEĆU BITI DIPLOMATA..." Zlata Petrović se oglasila nakon poljupca svog sina i Kačavende, evo da li je želi za snajku
Pevačica Zlata Petrović oglasila se povodom poljupca njenog sina Mikija Dudića i Milene Kačavende u "Eliti 9".
Sinoć je u "Eliti" pao prvi poljubac između Milene Kačavende i muzičara Mikija Dudića, koji je pre ulaska u Elitu bio u vezi sa pevačicom.
Zlata Petrović o Kačavendi
Na društvenim mrežama uveliko se šeruju Milenini i Mikijevi prisni snimci, a svoj sud o njihovom odnosu dala je i Mikijeva majka Zlata Petrović.
- Odgledala sam sve, vraćala dva-tri puta baš da vidim... Neću da budem diplomata, reći ću šta mislim. Oni su odrasli ljudi, i on i ona. Imaju i decu iza sebe, imaju pravo. Verovatno taj prostor čini nešto... - kaže Zlata i dodaje:
- Znajući mog Mikija, kad se dvoje ljudi tako zagrli i to im tako prija, znači da imaju neku žiškicu. Naravno, malo i taj alkohol učini svoje. Ništa ne uzimam za zlo, uvek sam zaljubav, ko god da je u pitanju. Ja podržavam čak i ljude koji vole isti pol, iako ja to ne volim, ja to podržavam i srećna sam kada ljudi rade ono što požele. Mi ljudima nikada ne možemo da ugodimo šta god radili u životu.
Sinu prepušta da samostalno donosi odluke o svom životu.
- Što se mene kao majke tiče, moj sin ima 40 godina, ima pravo na svoj život kakav god da želi. Uvek ću biti uz svoju decu, kao što sam i bila. Ne znam šta može do kraja da bude, ali ako bude, pa Bože moj, odrasli su ljudi.
Dok je odgovarala na pitanje da li želi da joj Kačavenda bude snaja dotakla se i Ene Čolić, prošlogodišnje učesnice, koja je u vezi sa njenim mlađim sinom Jovanom Pejićem Pejom.
- Imam sreću da ljudima prilazim neverovatno iskreno, to oni osete. Sa ljudima uvek imam jako dobru komunikaciju, ko god to bio. Primera radi, Ena i ja prvi put smo se tamo srele, s vrata zagrlile i nikada posvađale do današnjeg dana. Ne znam šta će sutra biti, ali nikad nismo pričale šta se dešavalo u rijalitiju. I oni su svesni, ja sam svesna i nikada se ne vraćam na prošlost. Nismo nikada pričale o tome, nastavilo se i to je to. Nikada nisam vodila Mikijev privatni život, a Milica, moja snajka, uvek će biti moja snajka jer mi je rodila unučiće, kao što sam i ja Pejinoj majci, iako se on oženio, razveo. To će s moje strane biti do kraja života - kaže Zlata i zaključuje:
Ako se neko nekome dopadne, nema priče "jeste za tebe, nije za tebe", ti odlučuješ, u ovom slučaju Miki. Možda sam više davala na značaju Jovanovim ljubavnim izborima, jer je mlad, prvi put se odvojio od mene, a Miki je već 25 godina samostalan čovek, sam donosi svoje odluke.
kurir.rs/pink.rs
