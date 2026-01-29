Slušaj vest

Pre skoro 8 godina, 22. februara 2018. godine, Lea Kiš je potvdila da je napustila televiziju Pink.

Mnogima su razlozi njenog odlaska i danas misterija, s obzirom na to da su svi mislili da će plavokosa voditeljka, tada kao jedno od zaštitnih lica ružičaste televizije, tu ostati još dugo.

Međutim, ona je tada istakla da je otkaz na televiziji na kojoj je vodila "Nedeljno popodne sa Leom Kiš" dala zato što nije želela da vodi Jutarnji program, vikendom, kako joj je bilo ponuđeno.

- Jednostavno, promena i prelazak na bolje. Bolje za mene. Ja sam na Pinku bila maksimalno ispoštovana i zadovoljna, ali vreme je za obostranu promenu - rekla nam je tada Lea.

- Ostavila sam lepe godine života na Pinku, lepo druženje, velike rezultate, odličnu atmosferu i naravno da je uvek emotivno - istakla je poznata voditeljka na temu odlaska.

Inače, Leina emisija sa redovne programske šeme nedeljom sa programa je skinuta kada je sa emitovanjem počeo rijaliti Zadruga, 6. septembra 2017. godine.

Pink nastavlja sa razvojem

O njenom odlasku vlasnik Pinka Željko Mitrović tada je rekao sledeće:

- Posle dugogodišnje saradnje autorka i voditeljka Lea Kiš Jokić i Televizija Pink, najgledanija komercijalna televizija, sporazumno su prekinuli trinaestogodišnju saradnju. Ovakva odluka je doneta u saglasnosti autorke i upravljačkog tima televizije. Lea Kiš Jokić je dugi niz godina bila deo Pinka i našeg TV programa, te joj se zahvaljujemo na uloženom trudu i zajednički postignutim televizijskim rejtinzima. "Pink Media Grupa" će nastaviti sa razvojem, kao i sa unapređenjem TV programa, čime dokazuje doslednost i istrajnost u ambiciji najgledanije televizijske stanice u regionu - kazao je Željko Mitrović.

