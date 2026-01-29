Slušaj vest

Nakon poljubca Mikija Dudića i Milene Kačavende koji je iznenadio kako njihove cimere tako i gledaoce, Miki je odlučio da progovori o trenucima sa Milenom, a pre njega odmah se oglasila i njegova majka Zlata Petrović, koja je preko malih ekrana videla poljubac njenog sina sa cimerkom.

Kako je istakao bilo mu je veoma prijatno u njenom zagrljaju.

- Ne znam šta da kažem, uvek sam ja opcija B. Moram da kažem da su joj grudi kao Dormeo, šalim se, malo smo se zezali sa ukusom, bilo nam je lepo - rekao je Miki, a zatim dodao rečenicu koja je mnoge zaintrigirala:

- Ne smem da zamišljam šta bi bilo kad bi bilo... Meni je Milena kao prijatelj super.

Dok su akteri pokušavali da ublaže situaciju pričom o prijateljstvu, Marko Janjušević Janjuš je izneo svoje viđenje situacije, tvrdeći da su emocije očigledne.

- Šalu na stranu, ne može niko da mi kaže da se oni gledaju samo kao drugovi. Da su napolju, to bi gorelo! - bio je izričit Janjuš.

On je dodatno objasnio da Miki i Milena imaju specifičnu bliskost koja prevazilazi prijateljske okvire.

- Ona je u Mikiju videla čoveka koji joj odgovara. Najbliži koji postoje na žurci su njih dvoje, ona njemu leži na grudima... Ja ovde nemam drugaricu, a oni se ovde tako ne gledaju.

Na kraju rasprave, Milena je želela da stavi tačku na spekulacije, naglašavajući svoj stav o vezama u rijalitiju.