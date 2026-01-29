Slušaj vest

Postoji mnogo muškaraca na estradnoj sceni koji vode računa o svom izgledu, a jedan od njih je i Zoran Pejić Peja. Voditelj živi život punim plućima, ali i vodi računa o svom fizičkom izgledu, očigledno.

Peju često imamo prilike da vidimo u odelima, širokim košuljama, a sada je zapalio mreže kada je objavio slike iz teretane u majici na bratele poznatoj kao "majica siledžika".

Nakon njegove objave uskledilli su kometari pratioca, da im je na prvu zaličio na pevača Jašara Ahmedovskog, koji takođe redovno trenira i ako je zagazio u sedmu deceniju života. 

Radiću sve dok me traže, neću u penziju!

- Još uvek neću u penziju. Možda bi penzija mogla da bude za nekih deset godina. Sve dok me zovu na tezge, na veselja, dok radim ta najskuplja veselja smatram da me ljudi cene i poštuju zato ne mogu da odem u penziju. Čak i ako bih otišao neko bi me zvao, tako da za nas sa estrade nema penzije. Kad je odmor u pitanju, volim da svaku pauzu od posla iskoristim da otputujem negde preko - rekao je Peja, koji posle mnogo godina progovorio o svom razvodu od Zlate.

