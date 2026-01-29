OGNJEN AMIDŽIĆ ODGOVORIO NA PITANJE O UDAJI BIVŠE ŽENE: Obratio se prisutnima: Mislim da je neumesno...
Ognjen Amidžić napravio je gala slavlje povodom rođenja trećeg deteta. On je sa svojom trećom suprugom Minom Naumović, nakon sina Peruna dobio i ćerku Lolu, međutim, u trenucima kada je Amidžić dobio treće dete, njegova bivša supruga Danijela Dimitrovska se udala.
Nakon priča o slavlju i bebi, usledilo je i pitanje o bivšoj ženi, što se Ognjenu nije mnogo dopalo, ali je kratko odgovorio
- Mislim da stvarno nema potrebe da pričamo o tome u ovom trenutku, jer mislim da ovo što se dešava meni, rodjenje, deca, da ne pričamo sada o drugim temama. Mislilm da nije umesno - rekao je Ognjen Amidžić.
Na pitanje koju će pesmu poručiti:
- U, videćemo, to mi najviše zavisi od gostiju. Šta oni budu hteli, ja se tu priključim lagano - rekao je.
Slavio do jutra
Amidžić je u jednom gradskom restoranu napravio potpuno ludilo, a atmosfera se usijala kada je Nadežda Biljić počela da peva.
Ognjen nije ispuštao čašu iz ruku, dok je u jednom momentu đuskao sa folkerom Radišom Trajkovićem Đanijem, što su usnimile njegove koleginice sa Pinka.
Inače, Ognjen je pozao i pola estrade na svoje slavlje na kojem su izmedju ostalog bili
Voditeljka Dušica Jakovljević, pevačica Anđela Ignjatović Breskvica, reper Desingerica, voditeljka Bojana Lazić, Gastoz, Ðovani Bajramović i mnogi drugi takođe su uživali tokom večeri sa Amidžićem i radovali se njegovoj prinovi.
Kurir.rs