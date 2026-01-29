Slušaj vest

Nakon priča o slavlju i bebi, usledilo je i pitanje o bivšoj ženi, što se Ognjenu nije mnogo dopalo, ali je kratko odgovorio

- Mislim da stvarno nema potrebe da pričamo o tome u ovom trenutku, jer mislim da ovo što se dešava meni, rodjenje, deca, da ne pričamo sada o drugim temama. Mislilm da nije umesno - rekao je Ognjen Amidžić.

Pored Đovanija, na gala veselju su se pojavili i Marko Kon sa suprugom, mlada pevačica Anđela Ignjatović Breskvica, Aco Pejović, voditeljka Bojana Lazić, pevačica Nadežda Biljić i mnogi drugi

Na pitanje koju će pesmu poručiti:

- U, videćemo, to mi najviše zavisi od gostiju. Šta oni budu hteli, ja se tu priključim lagano - rekao je.

Slavio do jutra

Amidžić je u jednom gradskom restoranu napravio potpuno ludilo, a atmosfera se usijala kada je Nadežda Biljić počela da peva.

Ognjen nije ispuštao čašu iz ruku, dok je u jednom momentu đuskao sa folkerom Radišom Trajkovićem Đanijem, što su usnimile njegove koleginice sa Pinka.

Inače, Ognjen je pozao i pola estrade na svoje slavlje na kojem su izmedju ostalog bili

Voditeljka Dušica Jakovljević, pevačica Anđela Ignjatović Breskvica, reper Desingerica, voditeljka Bojana Lazić, Gastoz, Ðovani Bajramović i mnogi drugi takođe su uživali tokom večeri sa Amidžićem i radovali se njegovoj prinovi.