Slušaj vest

Marija Mikić juče se pojavila na proslavi kod Ognjena Amidžića, pa su odmah svi primetili da pevačica izgleda bolje nego ikad. Ona je nedavno kosu skratila, malo za promenu, malo ali dovoljno da blista!

Pevačica se tokom leta razvela od partnera Jovana Pantića, a novinari su Mariju pitali da li joj fali druga strana na ovakvim događajima. Njen odgovor je zaintrigirao i iznenadio sve prisutne.

- Ne fali mi, nisam usamljena, super mi je, nemam problem. Sve u pravo vreme u životu. Otkud vi znate da se nije pojavila ta "druga strana"? Naučila sam iz grešaka, ne skrivam privatan život zato što mislim da sam nešto "wow" bitna, nego zato što mi tako više prija. Trenutno ne radim ništa, a kakva ću biti nemam pojma. Deca su mi prioritet. Videćemo šta život nosi - rekla je Marija.

1/8 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Printskrin/Instagram

Nakon svih operacija se uspešno oporavlja.

- Drugi oporavak je bio bolji i lakši, psihički sam bolje, super sam. Ušla sam u studio, radim uveliko, na proleće nadam se da će biti album.

Marija ističe da nije imala neprijatnosti tokom nastupa.

- Nemam neprijatnosti na nastupima, ja nisam popularna kao Marija Šerifović. Ja samoj sebi napravim haos. Šta ja sebi mogu da uradim ne može niko.