Slušaj vest

 Ognjen Amidžić do zore je slavio rođenje trećeg deteta. On je u jednom luks restoranu proslavio što je dobio treće dete, a gotovo pola estrade se sjatilo na ovu proslavu.

O atmosferi ispred restorana smo već pisali, a sada su isplivali snimci iz restorana gde je atmosfera bila na vrhuncu. 

Ognjen nije ispuštao čašu iz ruku, dok je u jednom momentu đuskao sa folkerom Radišom Trajkovićem Đanijem, koji mu je cepa majicu, dok je Nadežda Biljić dovela atmosferu do usijanja svojim raskošnim glasom.

Pored Đovanija, na gala veselju su se pojavili i Marko Kon sa suprugom, mlada pevačica Anđela Ignjatović Breskvica, Aco Pejović, voditeljka Bojana Lazić, pevačica Nadežda Biljić i mnogi drugi Foto: Kurir

Okupio pola estrade

Pevač i "kralj bakšiša" Đovani Bajramović pojavio se na slavlju kod voditelja Ognjena Amidžića, koje je organizovano povodom rođenja ćerkice Lole.

Đovani nije došao sam, već u društvu misteriozne crnokose devojke koja je svojim izgledom privukla svu pažnju prisutnih.

Voditeljka Dušica Jakovljević, pevačica Anđela Ignjatović Breskvica, reper Desingerica, voditeljka Bojana Lazić i mnogi drugi takođe su uživali tokom večeri sa Amidžićem i radovali se njegovoj prinovi.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsOGNJEN AMIDŽIĆ ODGOVORIO NA PITANJE O UDAJI BIVŠE ŽENE: Obratio se prisutnima: Mislim da je neumesno...
Ognjen Amidžić
Stars"KOLIKO MI SE NJIH UDVARALO, MALO SAM MOMAKA IMALA" Dušica Jakovljević na slavlju kod Amidžića progovorila o svojoj naslednici: Ja se njoj javljam gde sam!
Ognjen Amidžić
Stars(VIDEO) OGNJEN DOBIO NAJČUDNIJI POKLON POVODOM ROĐENJA ĆERKE IKADA Desingerica nije štedeo na ovom BIZARNOM daru, uručio mu ogromnu kutiju, evo šta je u njoj
Untitled-2.jpg
StarsSUPRUGA KRALJA ROMSKIH VESELJA U HALTERIMA NA PROSLAVI KOD AMIDŽIĆA! Pevač imao 7 žena, sad ljubi opasnu crnku: Voditelj okupio pola estrade (FOTO)
Ognjen Amidzic 3.jpg