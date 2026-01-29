Slušaj vest

Ognjen Amidžić do zore je slavio rođenje trećeg deteta. On je u jednom luks restoranu proslavio što je dobio treće dete, a gotovo pola estrade se sjatilo na ovu proslavu.

O atmosferi ispred restorana smo već pisali, a sada su isplivali snimci iz restorana gde je atmosfera bila na vrhuncu.

Ognjen nije ispuštao čašu iz ruku, dok je u jednom momentu đuskao sa folkerom Radišom Trajkovićem Đanijem, koji mu je cepa majicu, dok je Nadežda Biljić dovela atmosferu do usijanja svojim raskošnim glasom.

Pored Đovanija, na gala veselju su se pojavili i Marko Kon sa suprugom, mlada pevačica Anđela Ignjatović Breskvica, Aco Pejović, voditeljka Bojana Lazić, pevačica Nadežda Biljić i mnogi drugi

Okupio pola estrade

Pevač i "kralj bakšiša" Đovani Bajramović pojavio se na slavlju kod voditelja Ognjena Amidžića, koje je organizovano povodom rođenja ćerkice Lole.

Đovani nije došao sam, već u društvu misteriozne crnokose devojke koja je svojim izgledom privukla svu pažnju prisutnih.

Voditeljka Dušica Jakovljević, pevačica Anđela Ignjatović Breskvica, reper Desingerica, voditeljka Bojana Lazić i mnogi drugi takođe su uživali tokom večeri sa Amidžićem i radovali se njegovoj prinovi.