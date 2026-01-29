ĐANI MU CEPA MAJICU, A NADEŽDA BILJIĆ PEVA PONOSNOM TATI NA UVCE: Zaviriste na gala slavlje kod Amidžića (FOTO)
Ognjen Amidžić do zore je slavio rođenje trećeg deteta. On je u jednom luks restoranu proslavio što je dobio treće dete, a gotovo pola estrade se sjatilo na ovu proslavu.
O atmosferi ispred restorana smo već pisali, a sada su isplivali snimci iz restorana gde je atmosfera bila na vrhuncu.
Ognjen nije ispuštao čašu iz ruku, dok je u jednom momentu đuskao sa folkerom Radišom Trajkovićem Đanijem, koji mu je cepa majicu, dok je Nadežda Biljić dovela atmosferu do usijanja svojim raskošnim glasom.
Okupio pola estrade
Pevač i "kralj bakšiša" Đovani Bajramović pojavio se na slavlju kod voditelja Ognjena Amidžića, koje je organizovano povodom rođenja ćerkice Lole.
Đovani nije došao sam, već u društvu misteriozne crnokose devojke koja je svojim izgledom privukla svu pažnju prisutnih.
Voditeljka Dušica Jakovljević, pevačica Anđela Ignjatović Breskvica, reper Desingerica, voditeljka Bojana Lazić i mnogi drugi takođe su uživali tokom večeri sa Amidžićem i radovali se njegovoj prinovi.
Kurir.rs