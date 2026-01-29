Slušaj vest

Melina Galić, nekada Džinović, (45) prisustvovala je 27. januara modnoj reviji u Parizu s muškarcem za kojeg mediji pišu da joj je bogati verenik (70)

Reviji "Stephane Rolland: PARADE Pablo Picasso au Cirque" prisustvovala je i prva dama Francuske Brižit Makron, ali i jedna poznata Srpkinja!

U pitanju je Marijana Mateus koja je i inače često viđena na gala događajima širom sveta, pa njeno prisustvo među svetskim facama kao što je Makronova supruga ne iznenađuje.

Ona i Melina su čak sedele i sa iste strane, delilo ih je nekoliko redova, ali nije poznato da li su videle jedna drugu i da li su se pozdravile.

Podsetimo, Blic je objavio da se Melina pojavila na reviji sa bogatim verenikom na ovom modnom događaju što su preneli svi mediji. Ubrzo su domaće portale preplavile fotografije bivše supruge Harisa Džinovića i muškarca za kojeg mediji tvrde da je njen izabranik sa kojim planirala gala svadbu. Kurir je pokušao da dođe do potvrde ove informacije, ali u tome nismo uspeli.

Foto: Printscrean

Inače, kako smo pisali, Melina je u decembru napravila pravu dramu u luksuznom butiku brenda "Ermes" u Monaku, kad prodavačice nisu htele da joj prodaju tašnu koju je duže vreme želela.

Kako u ovom butiku važe posebna pravila za kupovinu određenih modela tašni, tačnije kvote, koje je ona premašila u 2025, Melini su objasnili da joj u tom trenutku nije dozvoljena kupovina nove "birkinke". Više o ovoj temi možete pročitati OVDE.

Kurir.rs/Telegraf.rs