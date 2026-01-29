Slušaj vest

Pevačica Marina Cvetković poznatija kao Mahrina, aktivna je na društvenim mrežama, gde često deli trenutke iz privatnog života.

Mahrina je u vezi sa Darkom Dobričaninom koji je javnosti postao poznat po vezi sa njenom koleginicom Aleksandrom Mladenović.

Da ga pevačica ne ispušta iz vida pokazala je i sada kada je sela sa drugaricom u auto i pratila svog partnera po Beogradu.

U jednom momentu, on ih je primetio i otvorio prozor i shvatio da ga pevačica prati.

- Tako ti je to kad beži od žene - rekla je Mahrina drugarici.

1/5 Vidi galeriju Mahrina sa dečkom Foto: Printscreen

- Znači radi nešto sumnjivo - zaključila je ona.

Kada je Darko u jednom momentu otvorio prozor, a Mahrina mu se približila svojim autom, upitala ga je:

- Gde ćeš to -pitala je pevačica, a on rekao:

- Idem na kafu - svirnuo joj je i dao gas.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Aleksandra javno prozvala Mahrinu

Nedavno su pevačice zajedno gostovale u jednoj emisiji, gde je Aleksandra javno pecnula Mahrinu.

Ceca je pitala mladu pevačicu da li je to ozbiljno, na šta je ona rekla:

- Pa, jeste - rekla je Mahrina.

- Mislim, je l' dugo traje? - pitala je potom Ceca.

- Ne traje dugo, ali ozbiljno je za sad što mogu da kažem - istakla je Cvetkovićeva, na šta se umešala Aleksandra Mladenović.

- I meni je bilo ozbiljno isto u početku - rekla je pevačica i nasmejala sve u studiju.