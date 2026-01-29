Slušaj vest

Slobodan Batjarević Cobe objavio je stare slike sa turneje u Americi kada je ekipa Zvezda Granda imala turneju u dalekoj zemlji. Ova fotografija raznežila je sve i vratila u neka srećnija vremena.

Cobe se proslavio 2007. godine zajedno sa Radom Manojlović, Katarinom Živković, Milanom Stankovićem, Milanom Dinčićem Dinčom i Dušanom Svilarom. Nakon završetka takmičenja, ova ekipa uputila se na američku turneju, sa koje i danas pamte brojne nezaboravne uspomene.

Jedna od njih je i poseta Las Vegasu, gde su se fotografisali ispred poznatih turističkih atrakcija, uključujući i imitaciju Trijumfalne kapije.

"Zvezde Granda - Provod u Las Vegasu", napisao je Cobe u opisu objave.

Osim što su na ovu fotku reagovali i oni koji su na njoj, u komentarima su se oglasile i druge koelge koje su bile oduševljene ovim prizorom.

Na fotografiji fale samo Nemanja Stevanović i Silvija Nedeljković, koji su se takođe te godine takmičili u "Zvezdama Granda".