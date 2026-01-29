Slušaj vest

Jovan Pejić Peja, polubrat Mikija Dudića, oglasio se nakon što se on poljubio sa Milenom Kačavendom u rjalitiju "Elita 9".

Učesnici rijalitija "Elita" Milena Kačavenda i Miki Dudić prešli su granicu prijateljstva tokom poslednje žurke. Nakon nekoliko čašica alkohola, došlo je do nežnih zagrljaja, dodira, pa čak i kratkog poljupca.

- Vidim da su se lepo zabavili i opustili, alkohol čini svoje definitivno. U Kačavendinom slučaju je to češća situacija, vidim da ga je zvala i u hotel - izjavio je Peja, jasno stavljajući do znanja da prati dešavanja.

miki dudić Foto: Printscreen YouTube

Peja smatra da su emocije u ovom odnosu jednosmerne. Prema njegovom mišljenju, Milena je ta koja je "zagrizla mamac".

- Oni se peckaju od početka, Kačavendi se on opasno sviđa, ali on se držao sa strane i sinoć čim joj je pružio malo pažnje, ona je pala - objasnio je Peja.

Za kraj, Zlatin sin je zaključio da od ove romanse verovatno neće biti ništa ozbiljno, dok je njegov brat Miki priznao da mu je prijao poljubac sa Kačavendom.

Milena Kačavenda napala Boginju Foto: Printscreen

- Ne verujem da će tu biti nešto ozbiljnije od flerta i zezancije kad popiju - poručio je Jovan Pejić, a ovim povodom se odmah oglasila i Mikijeva i Jovanova majka Zlata Petrović.

Kurir/Informer