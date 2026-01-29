Slušaj vest

Jovan Pejić Peja, polubrat Mikija Dudića, oglasio se nakon što se on poljubio sa Milenom Kačavendom u rjalitiju "Elita 9".

Učesnici rijalitija "Elita" Milena Kačavenda i Miki Dudić prešli su granicu prijateljstva tokom poslednje žurke. Nakon nekoliko čašica alkohola, došlo je do nežnih zagrljaja, dodira, pa čak i kratkog poljupca.

- Vidim da su se lepo zabavili i opustili, alkohol čini svoje definitivno. U Kačavendinom slučaju je to češća situacija, vidim da ga je zvala i u hotel - izjavio je Peja, jasno stavljajući do znanja da prati dešavanja.

miki dudić
miki dudić Foto: Printscreen YouTube

Peja smatra da su emocije u ovom odnosu jednosmerne. Prema njegovom mišljenju, Milena je ta koja je "zagrizla mamac".

- Oni se peckaju od početka, Kačavendi se on opasno sviđa, ali on se držao sa strane i sinoć čim joj je pružio malo pažnje, ona je pala - objasnio je Peja.

Za kraj, Zlatin sin je zaključio da od ove romanse verovatno neće biti ništa ozbiljno, dok je njegov brat Miki priznao da mu je prijao poljubac sa Kačavendom.

Milena Kačavenda napala Boginju
Milena Kačavenda napala Boginju Foto: Printscreen

- Ne verujem da će tu biti nešto ozbiljnije od flerta i zezancije kad popiju - poručio je Jovan Pejić, a ovim povodom se odmah oglasila i Mikijeva i Jovanova majka Zlata Petrović.

Kurir/Informer

Ne propustiteStars"GRUDI SU JOJ KAO DORMEO JASTUK" Miki Dudić progovorio o trenucima s Kačavendom: Uvek sam ja opcija B
miki dudić
Stars"NEĆU BITI DIPLOMATA..." Zlata Petrović se oglasila nakon poljupca svog sina i Kačavende, evo da li je želi za snajku
nina08-news1-damir-dervisagic.jpg
Stars"DOBIO SAM ŠAMAR I ZAVRŠIO U ZATVORU!" Šok ispovest Hasana Dudića o problemima i o sinu koji se kockao: Zbog Mikijevog duga sam prodao kuću...
Hasan Dudić, Zlata Petrović
RijalitiZLATA PETROVIĆ I HASAN DUDIĆ UŠLI U ELITU! Miki potrčao ka roditeljima, a onda je usledio emotivni haos: Ovo nije očekivao
Miki Dudić dočekao porodicu u Eliti

Miki Dudić  Izvor: Kurir