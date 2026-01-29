Slušaj vest

Pobednik osme sezone "Elite" Nenad Marinković Gastoz otkrio je da je stan kupio zbog bivše devojke. Naime, ona mu je poručila da ukoliko želi da njihova veza bude ozbiljna i da zasnuju porodicu, mora obezbediti nekretninu.

Pobednik "Zadruge 8" je upravo ulazak u rijaliti video kao odličan način da zaradi novac.

Povukla ga emocija

- Mislite da sam planirao da ga kupim? Ma jok. U to vreme devojka sa kojom sam tada bio rekla mi je ako želimo da imamo porodicu moram da kupim stan. Pitao sam je li okej da uđem u rijaliti, kaže može i eto. Tako sam došao do stana, kao da sam planirao, merkao da kupim, ne. Mene samo emocija može da povuče da nešto pametno uradim u životu ili glupo. Ovako pametno da uložim planiram finansijski, ja sam duduk za te stvari. To je papir, ne doživljavam ga. Da ga imam da platim da jedemo, da pijemo – ispričao je Gastoz za Grand.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti zvezda je odneo trijumf u šou programu Foto: Petar Aleksić

Inače, on je nedavno i javno priznao da je raskinuo sa Anđelom Đuričić, a otkrio je i da je do sada od svih rijalitija u kojima je učestvovao zaradio čak milion evra.

Zaradio milion

Podsetimo, on je pobedio i u "Parovima" i u "Eliti" pa je u ta dva rijalitija pored honorara osvojio i glavnu novčanu nagradu.

- Milionče si zaradio od učešća u rijalitijima, rekao je voditelj na TikTok profilu "kibla2back" , a Gastoz je potvrdio i otkrio gde je potrošio sve pare:

- Sve je otišlo na usta.

1/5 Vidi galeriju Par je imao turbulentnu vezu Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Printsreen