MILJANA KULIĆ NAPRAVILA ŽURKU U NIŠU Nakon diskvalifikacije iz "Elite 9" crvene ruže, šampanjac i poruka "Volim te": Evo šta je povod (FOTO)
Nekoliko dana nakon što je diskvalifikovana iz rijalitija "Elita 9", Miljana Kulić je u svom domu napravila žurku. Ona se potrudila da sve bude ukrašeno po meri.
Miljana je napravila iznenađenje mami Mariji Kulić koja je proslavila 51. rođendan.
Nju je na stolu u porodičnom domu sačekalo mnogo cveća, šampanjac, čokolade i poruke: "Srećan rođendan, najboljoj mami", "Volim te".
Nakon toga Miljana se oglasila na mrežama zajedničkom fotografijom i napisala:
- Mamice, srećan ti rođendan. Volim te najviše na svetu.
Bes šokirao gledaoce
Snimak njenog izliva besa brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije.
- Idioti bolesni, dolazite ovde da me gledate, niti tapkate, niti šerujete, tako da ću vas ja j*bati u usta - pretila je Kulićeva.
Kurir.rs
Miljana Kulić u rovodu u Leskovcu: