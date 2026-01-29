Slušaj vest

Nekoliko dana nakon što je diskvalifikovana iz rijalitija "Elita 9", Miljana Kulić je u svom domu napravila žurku. Ona se potrudila da sve bude ukrašeno po meri.

Miljana je napravila iznenađenje mami Mariji Kulić koja je proslavila 51. rođendan.

Miljana Kulić
Miljana Kulić Foto: Printscren Instagram

Nju je na stolu u porodičnom domu sačekalo mnogo cveća, šampanjac, čokolade i poruke: "Srećan rođendan, najboljoj mami", "Volim te".

Nakon toga Miljana se oglasila na mrežama zajedničkom fotografijom i napisala:

- Mamice, srećan ti rođendan. Volim te najviše na svetu.

Bes šokirao gledaoce

Snimak njenog izliva besa brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije.

- Idioti bolesni, dolazite ovde da me gledate, niti tapkate, niti šerujete, tako da ću vas ja j*bati u usta - pretila je Kulićeva.

Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

