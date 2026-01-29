Slušaj vest

U "Eliti 9" je nastala opšta pometnja nakon što je Zorica Marković napustila Šimanovce.

Prvobitna informacija bila da je pevačica izašla iz Bele kuće zbog zdravstvenih razloga, njeni cimeri su ubeđeni da je njeno učešće u ovoj sezoni završeno.

Naime, učesnici su komentarisali njen odlazak, te otkrili da je ona iz rijalitija izašla kako bi otišla na lekarsku kontrolu, ali se situacija dodatno zakomplikovala kada su počeli da pakuju njene stvari, tvrdeći da je pevačica lično rekla da se neće vraćati na imanje.

Iako produkcija još uvek nije izdala zvanično saopštenje niti potvrdu da se pevačica trajno iselila iz Bele kuće, na društvenim mrežama se već spekuliše o razlozima.

U komentarima gledalaca navodi se da je Zorici verovatno istekao ugovor, kao i da je navodno bila bolesna, ali da je kao profesionalac ispoštovala medijsku kuću sa kojom godinama sarađuje do samog kraja dogovora.

Zatvorena kafana

Lokal, koji je Markovićeva uzela u zakup i otvorila pre samo nekoliko meseci, zaključan je i pust, a ispred kapije je postavljena velika tabla s natpisom: "Izdaje se". Kako smo mogli da vidimo, u dvorištu su razbijene flaše, smeće, a na objektu je polomljen prozor. Ogroman etno-restoran s više ulaza i pomoćnim objektima više ne radi, a stvari u njemu su pokrivene.

Stupili smo u kontakt s bivšom radnicom kafane, koja je zamolila da joj ne otkrivamo ime. Ona nam je otkrila detalje:

- Ne može se očekivati ozbiljan biznis s velikom zaradom ako mu ne pristupiš na ozbiljan način. Zorica je zaposlila kuvare koji očigledno nisu dorasli ovom mestu i konobarice koje nemaju dovoljno iskustva u ugostiteljstvu, zato je brzo zatvorila firmu.

U okolini restorana, kao i nedovršene kuće, koju je pevačica krenula da zida, pa potom stala, sreli smo dosta meštana, ali niko nije bio oduševljen na pomen njenog imena. Većina nije želela da priča o njoj, već su nam samo rekli da "zbog određenih problema" više ne radi u njihovom susedstvu. Međutim, jedna komšinica, predstavila nam se kao Goca, kazala je da je Zorica imala dugove koje je napravila u proteklom periodu.

- Bilo je dosta uništenog inventara, to je sve morala da plati kad je napuštala lokal. Ono što sam čula je i da nije redovno plaćala račune, koji su se s vremenom nagomilali. Zbog toga je ona ušla u septembru u rijaliti, a kafana je zatvorena u oktobru. Kad je ona otišla, njen sin je to sve sredio.

- Kako bismo proverili dobijene informacije, stupili smo u kontakt sa Aleksandrom, vlasnikom lokala, koji nam je potvrdio saradnju s pevačicom, ali nije želeo da otkriva detalje.

- Zorica je sarađivala s nama, ali je ugovor raskinut u oktobru i više se nismo čuli. Ono što mogu da vam kažem jeste da su sva dugovanja izmirena i da je objekat spreman za izdavanje. Sve ostalo, i ako bih imao nešto da kažem na temu nereda, problema u kafani ili dugova, bila bi povreda poslovne tajne, a to ne želim da radim, tako da nemamo komentar na tu temu - rekao nam je on.

Stopirani radovi na kući

U neposrednoj blizini kafane Zorica je počela da gradi kuću. Njena zamisao je bila da završi radove i useli se u nju, međutim do toga nije došlo. Niko od meštana Zaklopače ne zna razlog. Nedovršeni objekat sad deluje poprilično napušteno - oko njega su korov i đubre, a plac na kome je Zorica zidala kuću potpuno je nezaštićen i neograđen, te je meta mnogih nesavesnih građana koji odlažu otpatke na nepropisne načine i mesta.

S obzirom na to da je Zorica u rijalitiju, do njenog komentara je nemoguće doći. Pokušali smo da stupimo u kontakt s porodicom Marković kako bi nam potvrdili navode meštana Zaklopače i otkrili razlog stopiranja radova na kući, ali se niko nije odazvao našem pozivu.