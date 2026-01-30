Slušaj vest

Porodica Gudelj već godinama važi za primer složnosti, bliskosti i poštovanja pravih porodičnih vrednosti. Njihova tradicija da sa posebnom pažnjom obeležavaju važne datume još jednom je potvrđena povodom rođendana Olivere Gudelj, žene koja važi za stub i srce ove porodice.

Rođendan je protekao u znaku ljubavi, pažnje i iznenađenja koje su joj priredili oni najbliži:suprug Nebojša, sin Nemanja, snaja Anastasija, kao i mlađi naslednici Dragiša i Vanja.

U znaku ljubavi

1/1 Vidi galeriju Olivera Gudelj slavi rođendan Foto: Printscreen/Instagram

Intimno slavlje

U toploj, intimnoj atmosferi, daleko od buke, članovi porodice potrudili su se da Oliverin dan učine posebnim i nezaboravnim. Svaki detalj bio je pažljivo osmišljen, a emocije su se smenjivale tokom večeri od osmeha i radosti, do trenutaka koji su izmamili i suze. Ipak, kruna cele proslave bila je poruka koju je uputio Nebojša Gudelj, glava porodice, čovek čije reči nose težinu iskustva, odgovornosti i iskrene ljubavi.

Njegova poruka nije bila samo čestitka za rođendan, već snažna životna poruka o zajedničkom putu, braku i porodici, vrednostima koje, kako je istakao, nikada ne bi menjao.

-U mom životu postoji put koji nikada ne bih menjao. To je put koji sam izabrao s tobom. Put braka, porodice i istine. Put na kojem se stoji jedno uz drugo, bez mnogo reči, ali sa jasnim ciljem. Put na kojem dela govore više od reči, jer gde su dela, tu je i istina. A gde je istina, tu je mir. Gde je mir, tu su sloboda i ona prava, iskrena ljubav koja traje i opstaje. Hvala ti što sve ove godine zajedno gradimo ono što vredi, ono što ostaje iza nas. Idemo dalje istim putem, sigurni i složni. Srećan rođendan - reči su koje je Nebojša uputio supruzi.

I u dobru i u zlu

1/5 Vidi galeriju Olivera Gudelj slavljenica Foto: Privatna arhiva, Instagram, Pritnscreen/Instagram

Njegove reči odraz su životne filozofije koju porodica Gudelj živi svakodnevno bez potrebe za velikim gestovima, ali sa dubokim poštovanjem, razumevanjem i međusobnom podrškom. Upravo takva atmosfera i odnos čine ovu porodicu posebnom i čvrstom, bez obzira na izazove koje život donosi.

Ova simbolična rođendanska proslava još jednom je pokazala da su ljubav, zajedništvo i istina temelji na kojima počiva porodica Gudelj. Vrednosti koje se ne neguju samo u svečanim trenucima, već se žive svakog dana, tiho i dostojanstveno, u krugu onih koji su najvažniji.