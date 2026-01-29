Slušaj vest

Hrvatski mediji objavili su tekst sa nizom uvreda na račun naše muzičke zvezde Nade Topčagić. Važno je napomenuti da tamošnji mediji s vremena na vreme ponavljaju isti tekst.

U spornom tekstu se tvrdi da Nada živi na rubu egzistencije, a naslov je glasio: "Danas kopa po kontejnerima, a ranije je u Vukovaru pevala četnicima! Evo kako izgleda pevačica koja jedva preživljava".

Tekst dalje podseća na Nadine ranije nastupe u Hrvatskoj. "Ono po čemu je Nada Topčagić najviše ostala upamćena u Hrvatskoj jeste njen sramotni nastup u okupiranom Vukovaru. Samo nekoliko dana nakon masakra i pada grada, ona je s Erom Ojdanićem zabavljala četnike i srpske vojnike", navodi se u tekstu aludirajući na događaje iz 1991. godine.

Nada je ispričala detalje o spornom nastupu.

- Nisam znala kakav je Vukovar, nisam znala ni na šta ću naići kada stignem tamo, ali brzo sam se sabrala. Po mene je došao autobus koji me je vozio do mesta na kom sam nastupala. Išla sam sa vojnicima, a dete sam ostavila kod kuće. Autobus je bio pun naoružanih vojnika, a put do tamo mi je ostao u baš lošem sećanju. Bila su teška vremena tada u Jugoslaviji. U putu smo zastali kako bismo napravili pauzu i u jednoj kafani u Šidu gde smo se odmarali odjednom se začuo pucanj. Jedan od vojnika je tada pucao u plafon kafane, taj stres tokom puta i sliku koju sam zatekla kad smo stigli tamo nikada neću moći da izbrišem iz sećanja. Mogli smo tamo i da završimo - priča Topčagićeva i dodaje:

-Iako nisu bila najsrećnija vremena, ljudi su me i tada voleli. Ljudi svih nacija mi uvek rado priđu i pozdrave se. Što me više napadaju, narod me sve više voli. Moja pesma "Jutro je" izašla je kad je krenulo ratno stanje. Gorela je Jugoslavija, a upravo zbog trenutka u kom je objavljena, isplivala je među svim nacijama - kaže pevačica.

"Posle rata sam pomagala Hrvatima"

- Posle rata sam pomagala Hrvatima, ali se time nikada nisam hvalila. Sada moram da kažem, jer sam okarakterisana kao nacionalista. Nedavno sam gostovala na jednoj televiziji, gde su bili i neki Hrvati. Niko ne spominje moj tadašnji nastup, ljudi tamo danas žive normalno i uvek se srdačno ispričamo. Što me više pojedinci napadaju, sve više me ljudi vole - poručuje Nada.

"Boli me što ne mogu da odem u moje Laslovo"

Inače, Nada Topčagić zabranjena je u Hrvatskoj više od tri decenije zbog koncerta u Vukovaru, a sada priznaje da je boli to što ne može da poseti rodno mesto.

-To su pojedinci koji napadaju, ne misli to svako jer mene narod generalno voli. Volim Laslovo, mesto u kom sam odrasla, ali isto tako su mi draga i ostala mesta u Hrvatskoj. Boli me što ne mogu da odem u moje Laslovo, Koroć koje je na 17 km od Osijeka, gde sam odrasla. Ne delim ljude po veri i nacionalisti, te smatram da me napadaju bez osnova. Odrasla sam s Hrvatima, a onda su mi zabranili da uđem u njihovu zemlju - završila je Topčagićeva za Alo.

