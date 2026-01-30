Slušaj vest

Vujadin Savić, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, i dalje se suočava s posledicama skandala koji je izbio u septembru prošle godine, kad je prijavio transrodnu osobu A. K. za ucenjivanje. Iako je od tog slučaja prošlo nekoliko meseci, čini se da neprijatnosti za sportistu nisu prestale.

Kako saznaju novinari emisije "Ekskluzivno", Savić je nedavno fizički napadnut ispred teretane na Konjarniku, u kojoj redovno trenira.

Prema navodima izvora bliskih istrazi, incident se dogodio u večernjim satima, kad mu je prišao zasad nepoznati muškarac i bez povoda ga udario.

- Vujadin je napadnut ispred teretane na Konjarniku. Prišao mu je nepoznati muškarac i fizički ga napao. Nakon incidenta, Savić je zajedno sa suprugom Mirkom Vasiljević otišao u policiju kako bi dao izjavu i prijavio događaj. Tom prilikom izuzeti su i snimci sa sigurnosnih kamera u okolini objekta - navode iz emisije "Ekskluzivno".

Prema nezvaničnim informacijama, Savić u napadu nije zadobio teže telesne povrede.Istraga će utvrditi sve okolnosti.

Ovo, međutim, nije prvi neprijatan incident s kojim se bivši fudbaler suočava u poslednje vreme. Početkom decembra prošle godine Savić je s prijateljima boravio u jednom beogradskom tržnom centru, gde je, prema svedočenjima, grupa mladića najpre počela da ga verbalno provocira. Situacija je ubrzo eskalirala u fizički sukob.

Savić se tada, uz pomoć jednog prijatelja, odbranio, a veći incident je izbegnut jer su mladići pobegli s lica mesta. Snimak tog događaja ubrzo se pojavio na društvenim mrežama, što je izazvalo veliku pažnju javnosti i dodatne spekulacije o motivima napada.

Redakcija Kurira pokušala je da stupi u kontakt sa Savićem kako bi dobila njegov komentar povodom poslednjeg incidenta. Najpre smo mu uputili telefonski poziv, na koji se nije javio, a zatim i poruku, na koju nije odgovorio.