Slušaj vest

Aleksandra Nikolić objavila je fotografije sa proslave 28. rođendan, a ovaj rođendan proslavila je daleko od očiju javnosti, tačnije u Beču. Ona je u društvu prijateljice ispijala koktel i dobila kolač sa rođendanskom svećicom u lokalu.

Kasnije je uživala u čarima pomenutog grada, pa je prošetala ulicama u dugoj bundi.

Bivša rijaliti učesnica pozirala je i ispred katedrale Svetog Stefana, jedne od najznačajnijih građevina i najposećenijih turističkih atrakcija u Beču.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Povukla se iz javnog života: "Odluka je bila teška"

Aleksandra Nikolić već duže vreme ne gostuje u emisijama i skroz se povukla iz javnog sveta nakon što je pred početak Elite 9 odlučila da odustane od učešća u rijaliti.

Ona je nakon dužeg perioda dala intervju za "Blic" i otkrila da joj prija život u ilegali.

- Nije to bila svesna odluka da se povučem, već su se samo prioriteti promenili i mir mi je postao važniji od svega. Kamere nekada umeju da fale, ali ne po svaku cenu, jer sam naučila da uživam u tišini i to mi baš prija – rekla je Aleksandra na samom početku za “Blic“, a onda i otkrila da li trenutno živi u nekoj drugoj zemlji, kako se i pisalo u medijima.

- Iskrena da budem dosta toga se promenilo od kada se ne pojavljujem u javnosti, najviše toga iznutra jer sam postala smirenija, zrelija i fokusirana sam na prave vrednosti. U inostranstvu sam, ali veći deo vremena sam i u Beogradu, međutim stvarno često putujem i svuda me ima.