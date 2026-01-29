"NJOJ JE TREBAO PREVOZ, A JA SAM IMAO KOLA" Nećete verovati gde i kada su se upoznali Milica i Željko Mitrović - Sreli se slučajno!
Čelnik Pinka Željko Mitrović i njegova supruga Milica prošle godine su proslavili "bisernu svadbu".
Mitrovići tri decenije svoju ljubav neguju, a jedno drugom predstavljaju najveću podršku i vetar u leđa.
Skladni supružnici upoznali su se na Trećem kanalu i već tada je počela njihova ljubavna priča, a o prvom susretu i početku veze, Željko je govorio sa osmehom na licu:
- Milicu sam upoznao slučajno, kada sam gostovao u njenoj muzičkoj emisiji na Trećem kanalu. Ne znam ja da pričam te priče. Bolje da nju pitate. U stvari, njoj je falio prevoz, a ja sam imao kola ili tako nekako.
- Sećam se da sam uložio mnogo energije da osvojim tu devojku - priznao je jednom prilikom Mitrović i dodao da njemu i Mlici danas nisu potrebne reči da bi se razumeli, a duhovito je istakao i da se od nje ne razdvaja čak ni kada ide u toalet, što je i ona potvrdila.
Milica o ljubavi sa Željkom
- Željko i ja se volimo više nego kada smo se upoznali, a upoznali smo se pre skoro 30 godina, valjda smo ušli u jedan ultrazreo i apsolutno ljubavlju ispunjen životni period koji je po svim svojim aspektima najtopliji i najposvećeniji period u našim životima - rekla je Milica, koja je u braku sa Željkom dobila ćerke Kristinu i Andreu.
Kurir.rs
