Slušaj vest

Čelnik Pinka Željko Mitrović i njegova supruga Milica prošle godine su proslavili "bisernu svadbu".

Mitrovići tri decenije svoju ljubav neguju, a jedno drugom predstavljaju najveću podršku i vetar u leđa.

Skladni supružnici upoznali su se na Trećem kanalu i već tada je počela njihova ljubavna priča, a o prvom susretu i početku veze, Željko je govorio sa osmehom na licu:

Milica Mitrović Foto: Printscreen, ATA images, Damir Dervisagic, Sonja Spasic

- Milicu sam upoznao slučajno, kada sam gostovao u njenoj muzičkoj emisiji na Trećem kanalu. Ne znam ja da pričam te priče. Bolje da nju pitate. U stvari, njoj je falio prevoz, a ja sam imao kola ili tako nekako.

- Sećam se da sam uložio mnogo energije da osvojim tu devojku - priznao je jednom prilikom Mitrović i dodao da njemu i Mlici danas nisu potrebne reči da bi se razumeli, a duhovito je istakao i da se od nje ne razdvaja čak ni kada ide u toalet, što je i ona potvrdila.

Milica o ljubavi sa Željkom

- Željko i ja se volimo više nego kada smo se upoznali, a upoznali smo se pre skoro 30 godina, valjda smo ušli u jedan ultrazreo i apsolutno ljubavlju ispunjen životni period koji je po svim svojim aspektima najtopliji i najposvećeniji period u našim životima - rekla je Milica, koja je u braku sa Željkom dobila ćerke Kristinu i Andreu.

Željko Mitrović Foto: Promo, Printscreen/TV Pink, Printscreen Instagram

Kurir.rs

Ne propustiteStars"OVIM LJUDIMA DUGUJEM..." Dušica Jakovljević podelila sliku sa Željkom i Milicom Mitrović, javno otkrila šta su uradili za nju - Zahvalna im do neba! (FOTO)
dusicaaa.jpg
StarsMILICA I ŽELJKO MITROVIĆ SE OTVORILI ZA ĆERKU Poslali joj poklon koji košta 400.000 € i jako je redak! (FOTO)
Untitled-1.jpg
StarsVIKI OTKRILA DETALJE VELIKIH PROMENA NA PINKU: Sve je u dogovoru sa Milicom i Željkom Mitrovićem...
Pink novogodišnji program (23).jpeg
StarsPRAVI RASKOŠ U DOMU ŽELJKA MITROVIĆA! Milica podelila snimak porodičnog slavlja, a na stolu nema čega nema... Pogledajte samo ove kadrove
132131.jpg

 Otkazi na Pinku:

Počeli otkazi na Pinku Izvor: Kurir.rs