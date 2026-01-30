Slušaj vest

Alen Islamović, bivši pevač kultne rok-grupe "Bijelo dugme", poslednjih godina stacionirao se u Bihaću u Bosni i Hercegovini, gde poseduje pravo bogatstvo, ali i privatni biznis.

U Bihać se uputila ekipa "Paparaco lova" kako bi zabeležila njegovu imovinu, a krupnu stvar u njegovoj imovinskoj karti predstavlja luksuzna vila s bazenom koju, inače, izdaje, te od nje na godišnjem nivou ima dobru zaradu.

Ovo je bogatstvo Alena Islamovića

Pevač s bratom drži i teniski klub, a kadrovi njihovih teniskih terena iz vazduha ostavljaju bez daha.

Tu, međutim, nije kraj - Islamović se poslednih dana bavi uzgojem lešnika koje prodaje poznatoj italijanskoj kompaniji koja proizvodi najpopularnije slatkiše, a ovako izgleda njegova plantaža.

Ljubav prema zemlji

Kako smo saznali od izvora, Alen od prodaje lešnika godišnje dobro profitira.

- Suma se kreće u zavisnosti od vremenskih uslova tokom godine. Nekad su prinosi veći, a nekad manji. Uglavnom, Alen zaradi oko 50.000 evra godišnje. On je vrlo zadovoljan poslovanjem, posebno time što je postao kooperant s tako velikom i značajnom svetskom firmom kao što je "Ferero". Oni su poslovni giganti kad su u pitanju otkup i prerada lešnika, a njegov lešnik je vrhunskog kvaliteta i zadovoljava sve standarde evropskog kvaliteta za izvoz. To znači da je njegova plantaža sertifikovana i kontrolisana od strane Evropske unije - rekao nam je sagovornik.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačem, ali nije nam se javljao na pozive.