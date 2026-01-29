Slušaj vest

Nakon snažnog interesovanja publike za prvi koncert Nine Badrić u Sava Centru, zakazan za 20. februar, pažnja se sve više usmerava na drugi koncert, 21. februara, za koji se iz dana u dan traži karta više.

Publiku očekuje poseban akustični nastup uz orkestar pod umetničkim vođstvom Ante Gele, u intimnoj atmosferi, sa pažljivo odabranim repertoarom koji naglašava emociju i neposredan kontakt sa publikom - segment po kojem je Nina Badrić prepoznatljiva tokom cele karijere.

U jedinstvenoj atmosferi Sava Centra, gde spoj arhitekture i akustike stvara idealne uslove za vrhunski muzički doživljaj, koncert Nina Unplugged biće večе za pamćenje.

Foto: Marko Grubisić

Iz Sava Centra poručuju da koncert 21. februara potvrđuje status jednog od najiščekivanijih muzičkih događaja ove zime, te da interesovanje publike pokazuje koliko beogradska publika ceni autentične muzičke doživljaje u ovom prostoru.