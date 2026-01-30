Slušaj vest

Mnogi pripadnici naše estrade su svoje zarade pretočile u skupe nekretnine.

Sudeći po izgledima njihovih vila, može se reći da srpski pevači nimalo ne zaostaju za svetskim zvezdama i da za velelepne kuće daju i po nekoliko miliona evra.

Predstavljamo vam 10 najskupljih i najluksuznijih domova naših pevača i pevačica.

10. Miloš Bojanić

Miloš Bojanić ima vilu na crnogorskom primorju, kao i jednu koja se nalazi u Vojvodini, nadomak Novog Sada.

Vila koju Miloš ima u Crnoj Gori, nalazi se u Baošićima i cela je u staklu i kamenu.

Kako je sam pevač jednom prilikom rekao, ova nekretnina procenjena je na milion i po evra, a razmišlja o tome da je proda.

9. Lepa Brena

Pevačica Lepa Brena i njen suprug Boba Živojinović imaju luksuznu vilu na Bežanijskoj kosi u Beogradu. Oni su ovu vilu kupili devedesetih godina, a navodno vredi oko 2,5 miliona evra.

Vila je u unutrašnjosti prepuna detalja u nijansama bež i zlatne boje na kojima se može primetiti i pozlata. U dvorištu je bazen na dva nivoa, okružen zelenilom.

Dvorište je ogromno i lepo održavano, a od radoznalih pogleda zaklanja ga visoka ograda, dok se ispred može videti impresivan vozni park.

Ovaj par poseduje i stan u Monte Karlu i kuću u Majamiju, koja ima 400 kvadrata i vredi oko milion evra.

8. Haris Džinović

Pevač Haris Džinović se, pre tri godine, sa porodicom uselio u svoju vilu na Senjaku koju je gradio od 2017. U ovaj projekat pevač je uložio, kako se pisalo, oko dva miliona evra, a radovi su trajali toliko dugo jer je on neprestano menjao nacrte, te su se i već izgrađeni zidovi rušili, kako bi se sve uklopilo u njegovu viziju idealnog doma, o čemu je i pevač pričao javno, pisao je Kurir.

„Stalno menjam. Nisam arhitekta, nisam građevinski inženjer, ni statičar. Ne čitam nacrte, ni planove. Vidim kada je nešto izgrađeno i onda reagujem. Kažem im: ‘Srušite mi ovaj zid jer mi se ne sviđa, dajte mi neki drugi, proširite mi garažu da ne ulazim kroz iglene uši’. To su sasvim normalne promene tokom gradnje, ne razumem što bih zbog toga bio težak. Plaćam to i želim da izgleda kako hoću. S druge strane, arhitekta i inženjer grade to i odoše, a ja ostajem tu. Znači, gradim za sebe, a ne za njih“, ispričao je Haris jednom prilikom, prenosi pomenuti medij.

U donjem nivou kuće koju je Haris izgradio, nalaziti se ogroman bazen, u čijoj blizini će biti smešten vinski podrum bogat vinima iz različitih krajeva sveta. U posebnom delu kuće nalazi se muzički studio.

Inače, Haris je kuću gradio dok je bio u braku sa dizajnerkom Melinom, a nakon što su se rastali, ona se odselila. Međutim, samo nekoliko meseci pre iseljenja, Melina je u vili slavila rođendan, a tom prilikom su se na društvenim mrežama pojavile fotografije impresivnog enterijera. Takođe, njihova ćerka Đina je na mrežama objavljivala kako izgleda bazen ispred kuće.

7. Goran Bregović

Goran Bregović poseduje kuću na Senjaku koja je je, prema pisanju domaćih medija, jedna od omiljenih lokacija za snimanje filmova i serija. Kako je „Kurir“ jednom prilikom otkrio, jedan snimajući dan kod muzičara košta između 1.000 i 3.000 evra. Njegova kuća u Tolstojevoj ulici pojavila se u seriji „Državni službenik“ kao kuća lika kog je tumačio glumac Nikola Pejaković. Pomenutu vilu gradio je tri godine. Opasana je visokim garažnim vratima na daljinsko upravljanje, a dvorište se ne može videti sa ulice.

U Perastu ima i trospratnu kuću od kamena čija vrednost je dva i po miliona evra, a ona je ranije bila muzej. Nedavno je pazario hotel i vilu „Perast“, koju je proširio sa restoranom i terasom sa pogledom na more.

Brega u svom posedu navodno ima preko 30 kuća i stanova, vrednih oko 35 miliona evra. Navodno je u Zagrebu 2005. kupio zgradu od 550 kvadrata koju izdaje za 5.500 evra mesečno, na Jahorini poseduje nekretninu od 450 kvadrata, petnaestak kuća u Beogradu, stanove u Parizu, Istanbulu... U jednoj emisiji muzičar je priznao i da je ćerkama odlučio da kupi po jedan stan u Beogradu, a svoju strast prema kupovini nekretnina objasnio je strahom od siromaštva.

6. Jelena Karleuša

Jelena Karleuša je vlasnica luksuzne vile, koju joj je tadašnji suprug Duško Tošić kupio 2018. godine, a koja je nekada pripadala Draganu Stojkoviću Piksiju. Velepna vila poseduje veoma prostrano dvorište, u kome je „podloga“ uredno podšišana trava. U centralnom delu dvorišta se nalazi i bazen.

Dvorište je puno zelenila, ima dosta biljaka i i drveća, a ograđena je metalnom ogradom, preko koje raste takozvana živa ograda. Neke biljke su crvenkaste, neke rozikaste, a neke zelene, pa uz plavetnilo bazena – to čini jednu bogatu dvorišnu lepezu boja. Te biljke ujedno zaklanjaju ukućane od pogleda znatiželjnika koji bi želeli da zavire unutra. Fasada vile je u beloj boji, dok su krovovi crveni.

Očigledno je da su Jeleni dvorište i terasa omiljena mesta u vili, a neizostavno je primetiti da je njen dom poprilično u Barbi duhu. Naime, dosta toga je u roze nijansama. Kompletan nameštaj na terasi, koji uključuje sto, fotelje i komodu je ružičast, a poseban ugođaj daje i lep pogled koji se prostire sa balkona.

Uz mnoštvo biljaka, tu su i ljuljaške. Prema pisanju domaćih medija, vila u kojoj Jelena Karleuša živi sa svojim ćerkama, plaćena je dva i po miliona evra.

5. Jovana i Željko Joksimović

Jovana i Željko Joksimović živeli su godinama u stanu u jednom luksuznom kompleksu u Beogradu, ali su se pre nekoliko godina preselili u impozantnu vilu na Senjaku.

Kuću su kupili od prijatelja, Ivane Mišković i Gorana Karića, a prema ranijem pisanju magazina Hello, za ovu nekretninu izdvojili su 2,5 miliona evra, ako se ne računa uređivanje kuće.

Joksimovići čuvaju privatnost doma, ali Željkova ćerka iz prvog braka Mina ponekad objavi neku fotografiju koja svedoči o luksuzu u kome žive.

4. Ceca Ražnatović

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović godinama živi u luksuznoj vili na Dedinju koju je izgradio njen pokojni suprug Željko Ražnatović Arkan. Kako ju je Ceca u proteklom periodu renovirala, cena njenog doma sada je procenjena na više od tri miliona evra, prema pojedinim navodima. Prozori su mahom uokvireni teškim draperijama, a stolovi skupoceni, masivni i od punog drveta, dok je dominantna boja braon, u različitim nijansama.

U velikoj meri su, međutim, zastupljeni i krem tonovi, a interesantno je to što nema jednoličnog i dosadnog kutka – ako je na stolu sat, on je zlatan, zanimljivog oblika i pažljivo izrađen, a ako na fotografiji vidimo stolicu – nju odlikuje zanimljiv rad s detaljima.

Prilikom renoviranja, pevačica je napravila i unutrašnji bazen i spa centar, gde ima i svoj lični frizerski salon i šminkernicu. Tokom pripreme za jedan koncert, Ceca se snimala sa frizerom u svojoj vili. U jednom trenutku, snimatelj je upitao pevačicu: „Da li ljudi znaju da se nalazimo u tvom salonu?“, na šta je Ceca odgovorila: „Ne znam da li znaju, ali saznaće“. Taj salon se nalazi pored bazena koji porodica Ražnatović poseduje u vili na Dedinju.

Pevačica ima i luksuznu nekretninu na Kipru, gde često odlazi sa porodicom.

3. Vera Matović

Nekoliko decenija karijere koje su iza pevačice Vere Matović, ona je uložila u svoj dom, predratnu vilu u blizini groba Josipa Broza Tita na Dedinju.

Pre no što ju je kupila, Vera je kuću dugo gledala i, kako se priča, za nju je iskeširala čak tri miliona evra, a nema sumnje da sada vredi i više.

„Da mi se nije dopala, sigurno je ne bih uzela. Milion puta sam prošla pored te kuće: ‘Jao, blago onom čija je ovo kuća, on je nikad prodati neće’ i da dođe do mene, to je sudbina. Imala sam jedan problem, rekla sam da ću da odem, nisam otišla, ali sam kupila drugo. Kada je čuo taj prijatelj da tražimo, on dozna, ja sam ulazila već u tu kuću, odnela sam neki CD za radio u Aranđelovcu, tada mi je izašla pesma ‘Ljubavni virus’. Ja odem, daju mi broj i ulicu, ja zinula. Ja mu kažem: ‘Gde si se ti uvalio, čija je ovo kuća, hoće da prodaju?“, kaže: ‘To neki doktor iz Švajcarske, neće da prodaju’.

Oni su doktori iz Nemačke, ali pogodi se da, nažalost, te vlasnice pogine majka u Beogradu i dođe ona posle 40 dana i naš prijatelj koji nam je to rekao, kaže: ‘Ta i ta kuća, prodaje se’, Raca i ja kosili, sednemo u kola i tražimo ulicu u broj, i kad sam došla rekla sam: ‘To je to, sudbina'“, rekla je Vera jednom prilikom u emisiji „Bez ljutnje, molim“, prenosi „Pink.rs“.

2. Jana Todorović

Jana Todorović često boravi u porodičnom dvorcu Postbauer-Heng, koji se nalazi u predgrađu Nirnberga. Dvorac je kupio njen svekar Sveta Todorović. Jana je snimala i spot u ovom luksuznom zdanju. Njeno imanje prostire se na 16 hektara, a okruženo je veštačkim jezerom, pomoćnom kućom, velikim parkom i posebnim delom za životinje.

Jana i njen suprug u Srbiji poseduju vilu u Jajincima, kao i tri stana u naselju Beograd na vodi. Ove nekretnine koštaju više od tri miliona evra.

Dragana Mirković

Zamak Ebenfurt nadomak Beča je oaza mira za Draganu Mirković. To je istorijsko zdanje iz 12. veka koje se prostire na 12.000 kvadratnih metara, u kome je krajem 17. veka boravila Marija Terezija.

Enterijer su Dragana i njen bivši suprug Toni zajedno sređivali. Odabirom nameštaja se, uglavnom, on bavio, a kupovali su ga uglavnom u Italiji.

Pevačica je otkrila da je posebno ponosna na kupatilo koje su ukrasili svarovski kristalima. Dvorac poseduje balsku dvoranu, gde pevačica organizuje glamurozne porodične proslave, a radi se i na muzeju u sklopu imanja, koji će biti otvoren za posetioce. Govoreći o svojoj luksuznoj nekretnini, Dragana je istakla da ne zna kokliko je soba u njenom novom domu, ali je poznato da dvorac ima čak 235 prozora.

