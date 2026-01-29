Slušaj vest

Nije prvi put da se na domaćoj estradi povede polemika o tome gde prestaje inspiracija, a gde počinje kopiranje, ali najnoviji potez Ivane „Bum“ Nikolić ponovo je zapalio društvene mreže. Pevačica je nedavno na svom Instagram profilu objavila seriju novih fotografija koje su u vrlo kratkom roku izazvale lavinu reakcija i komentara, a mnogi su u njima prepoznali snažan vizuelni pečat po kojem je godinama unazad poznata Jelena Karleuša.

Zna kako da izazove pažnju

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša inspiracija pevačicama Foto: Miloš Miletić

Jedna drugoj inspiracija

Na objavljenim fotografijama Ivana se pojavljuje sa platinasto plavom paž frizurom, u upečatljivim i provokativnim modnim kombinacijama koje akcenat stavljaju na noge i figuru. Posebnu pažnju privukao je način poziranja i sam kadar fotografija niski ugao snimanja koji dodatno izdužuje siluetu, detalj koji publika dobro pamti sa kultnih omota albuma „Alpha“ i „Omega“, kojima je Karleuša svojevremeno pomerila granice domaće pop estetike.

Nije dugo trebalo da korisnici društvenih mreža počnu da upoređuju dve pevačice, a paralele su se nizale iz minuta u minut. Mnogi su istakli da sličnosti ne staju samo na frizuri i garderobi, već da čitav vizuelni identitet podseća na fazu po kojoj je Jelena postala simbol smelog, futurističkog imidža na estradi.

U isto vreme, dodatni publicitet ovoj priči dao je i aktuelni medijski fokus na Karleušu, koja je nedavno dospela u centar pažnje zbog prijave koju je podnela protiv bivšeg supruga Duška Tošića, što je celu situaciju učinilo još intrigantnijom za javnost.

Komentari ispod Ivaninih objava brzo su se umnožavali dok su jedni branili pevačicu i tvrdili da je reč o modernom trendu i modnoj inspiraciji, drugi nisu imali razumevanja, pa su se pojavile i oštrije poruke u kojima joj se otvoreno zamera da je „preuzela“ stil poznatije koleginice. Kako god, jedno je sigurno Nikolićeva uspela je da privuče pažnju, a upravo je to, kako mnogi smatraju, i bio cilj ove provokativne objave, a JK i dalje posatvlja standarde.