Manuela Bijelić, ćerka Dragane Mirković ne voli javna eksponiranja pa se o njenom životu malo zna. Zato svako oglašavanje vezano za nju privuče mnogo pažnje.

Dragana Mirković ovoga puta otkrila je da je sa naslednicom otišla u pozorište, a za ovakvo provedeno vreme zaslužna je upravo Manuela, koja je mamu odvela da pogleda omiljeni pozorišni komad.

Dragana Mirković sa ćerkom

- Kad mene moja Manu povede da gledam moj omiljeni mjuzikl, Fantom iz Opere - napisala je pevačica u kolaž koji je postavila.

Pre nego što je krenuo mjuzikl, Dragana je napravila i selfi sa Manuelom, a onda sve objavila na Instagramu.

- Moj život - opisala je fotografiju sa ćerkom.

Dragana: "Moja deca ne pate za brendiranim stvarima"

Sin Marko Bijelić je mnogima dobro poznat, dok ćerku Manuelu gotovo nikad ne vidimo. Ona nema društvene mreže, a jednom prilikom kada je otvorila profil ljudi su bili oduševljeni njenim izgledom.

Tada su svi mogli da vide njene fotografije sa plaže, ali i sa jahte.

Tu su bile i fotografije iz izlazaka, na kojima je vidimo u minićima, a znala je da pozira i u prirodi. Draganina naslednica se, međutim, vrlo brzo predomislila, pa je obrisala profil na pomenutoj mreži, jer joj nije prijala takva pažnja javnosti, o čemu je njena majka javno pričala.

- Nisu razmaženi, ne pate za brendovima! Čak sam jednom zamolila ćerku da obuče jednu moju haljinu jer je malo ekskluzivnija i brendirana, a ona nije htela da čuje, bilo bi je blam da je drugarice vide u tome. Takva je ona - ispričala je Dragana jednom prilikom.