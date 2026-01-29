Slušaj vest

Tim povodom Bojana Lazić se oglasila i otkrila da li između njih postoji neku sukob.

- Ja Breskvicu nisam ni videla. Uostalom, ona je mlađa, trebala je valjda ona prva da se javi, ako me je videla. Ja zaista nisam obraćala pažnju, meni je čitavo veče bilo čarobno, odlično smo se proveli, ostala sam do samog kraja, čekali smo da se svetla ugase - izjavila je voditeljka.

1/5 Vidi galeriju Anđela Ignjatović Breskvica doživela napad Foto: Instagram, Marko Cvetković

Imala sukob i sa ostalim pevačicima

Očigledno da problem u komunikaciji ima samo sa pevačicama jer Breskvica nije prva sa kojom se nije "konektovala".

Voditeljka je svojevremeno izjavila da je Barbara Bobak neprijatno iznenadila, a tek nedavno je spustila loptu i priznala da joj je sve oprostila.

kurir / informer

Pogledajte dodatni snimak: