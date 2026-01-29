Slušaj vest

Pevačica Barbara Bobak nasrnula je na pijanog gosta na jednom privatnom veselju, koji ju je prethodno ščepao za glavu.

Barbara, koja je priznala da se loži na koleginicu, morala je fizički da reaguje kako bi se odbranila od nasrtanja muškarca, koji je bio pod dejstvom alkohola.

- Nisam ga ja baš pretukla... Čovek je krenuo prema meni kao da hoće da me štipka. Kada je krenuo da prilazi, stvarno nisam to očekivala... Stariji čovek, nekako mi ga je bilo žao, ja sam krenula najljubaznije da kažem "Izvolite?", a on me je na to ščepao za glavu i povukao. Pomerim se od njega a on kreće ka meni i oblizuje se - ispričala je Barbara na "Poligrafu".

Barbara Bobak Foto: Petar Aleksić, Mina Dishlenkovich, Printscreen

Barbara je tom prilikom ispričala i kako troši, po svemu sudeći, teško zarađen novac.

- Uf, nekad potrošim i od više svirki. Nekad i unapred. Ali ne smatram da sam bahata sa novcem. Roditelji su mi malo usadili to, pa osećam malo grižu savesti nekad podsvesno, ali generalno stvarno ne mislim da sam bahata - kaže Barbara.

lpak, pevačica je naglasila da je za vođenje finansijskog dela karijere zadužen njen otac i jednom prilikom priznala da on uzima sav zarađen novac.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"UHVATILA SAM GA U PREVARI!" Šok ispovest Barbare Bobak o aferi bivšeg, Darku Laziću, dotakla se i Dare Bubamare: Evo kakve dokaze čuva u telefonu
Barbara Bobak o Darku Laziću
Stars"NAPALI SU ME DA PROPAGIRAM..." Barbara Bobak o osudama: Mnogo je više biseksualaca nego strejt ljudi
0w9a0033.jpg
Stars"PRELAZIM NA ŽENE" Barbara Bobak u brutalnim scenama sa ženama bombastično obeležila početak godine (VIDEO)
Barabara Bobak prelazi na žene.jpeg
StarsBARBARA BOBAK U NOVU GODINU UŠLA BEZ DINARA! Pevačica o kritičnoj finansijskoj situaciji: Nemam resursa...
3.jpg
StarsPEVAČICA NIJE MOGLA DA SE OSLOBODI MUŠKARACA: Barbaru Bobak okupirali za doček Nove godine, sve lepo ispoštovala (VIDEO)
Barbara Bobak o Darku Laziću

"Mnogo više ljudi je bi, nego što je strejt": Barbaru Bobak napali zbog nove gej pesme Izvor: MONDO/Đorđe Milošević