Učesnik "Elite 9" Bora Santana zaratio je prethodne noći sa svojim cimerima Anastasijom Brčić i Muratom Asylguzhinom, a potom je ušao u sukob i sa Hanom Duvnjak.

Tom prilikom vređao je cimerku na osnovu njenog fizičkog izgleda, nakon čega se umešao i Uroš Stanić, stajući na njenu stranu, pa je nastao opšti haos.

- Uvukla u problem dečka koji je bio nomralan, avatarka pola familije sahranila, tri zuba u glavi nema, Oliva jedna. Izgleda kao vanzemaljac ona će meni nešto da kaže - urlao je Bora.

- Savetujem ti da ideš kod psihijatra, ti si ženomrzac nisu ti žene krive - rekao mu je Uroš.

UROŠ STANIĆ

Bora nasrnuo na Uroša Stanića

- Ti si mi pola stvari napravio ovde, ima ta te pljujem - odbrusio mu je on.

Bora mu se potom uneo u facu, a obezbeđenje je odmah dotrčalo.

- Vodite ovog kvazi voditelja - govorio je Stanić.

- Svaki dan ću ti j*bati mater, d*oljo jedna, i to pred Neriom, tri zdrava zuba u glavi nemaš - nastavio je da histeriše Santana.

- Mićo, vodi ovog na psihijatriju, nije za rijaliti - rekao je Uroš koji je priznao i simpatije.

Pogledajte dodatni snimak: