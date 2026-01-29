"TI SI ŽENOMRZAC, IDI KOD PSIHIJATRA" Desio se haos u Eliti, a onda je Bora nasrnuo na Uroša: Vodite ovog kvazi voditelja
Učesnik "Elite 9" Bora Santana zaratio je prethodne noći sa svojim cimerima Anastasijom Brčić i Muratom Asylguzhinom, a potom je ušao u sukob i sa Hanom Duvnjak.
Tom prilikom vređao je cimerku na osnovu njenog fizičkog izgleda, nakon čega se umešao i Uroš Stanić, stajući na njenu stranu, pa je nastao opšti haos.
- Uvukla u problem dečka koji je bio nomralan, avatarka pola familije sahranila, tri zuba u glavi nema, Oliva jedna. Izgleda kao vanzemaljac ona će meni nešto da kaže - urlao je Bora.
- Savetujem ti da ideš kod psihijatra, ti si ženomrzac nisu ti žene krive - rekao mu je Uroš.
Bora nasrnuo na Uroša Stanića
- Ti si mi pola stvari napravio ovde, ima ta te pljujem - odbrusio mu je on.
Bora mu se potom uneo u facu, a obezbeđenje je odmah dotrčalo.
- Vodite ovog kvazi voditelja - govorio je Stanić.
- Svaki dan ću ti j*bati mater, d*oljo jedna, i to pred Neriom, tri zdrava zuba u glavi nemaš - nastavio je da histeriše Santana.
- Mićo, vodi ovog na psihijatriju, nije za rijaliti - rekao je Uroš koji je priznao i simpatije.
Pogledajte dodatni snimak: