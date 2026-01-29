Slušaj vest

Sonja Vuksanović postala je poznata u javnosti nakon što se udala za pevača Željka Šašića sa kojim ima ćerku Sofiju, a potom se našla u centru skandala kada su svi brujali da je folkera ostavila zbog njegovog kolege Ace Lukasa sa kojim je u braku dobila ćerku Viktoriju. Proteklih godina o njenom ljubavnom životu se ne zna gotovo ništa, a ona je sada sve zaintrigirala objavom na Instagramu.

Sonja je podelila citati o pogrešnim muškarcima i ljubavnim razočarenjima.

- Žena mora da voli jednog ili dva pogrešna muškarca u svom životu da bi znala da ceni onog pravog - glasio je citat koji je Sonja podelila, a koji je izazvao mnoštvo reakcija.

Lukas: "Sonja me je potisnula"

Inače, Lukas je u svojoj autobiografiji opisao brak sa Sonjom i istakao da se zbog nje dosta promenio.

- I nije me bilo stid što sam se pretvorio u svoju suprotnost. Razlog je bio jednostavan: radio sam to zbog Sonje, da njoj ugodim. I baš me briga što će da kažu da sam papučar. Jedini od njih nisam imao švalerku dok sam voleo svoju suprugu. A ljubav kad prestane: ćao. Nema održavanja braka na silu u paralelnom životu: kod kuće žena koju ne podnosiš, a u iznajmljenoj garsonjeri švalerka koju lažeš da ćeš se razvesti. Ja sam za te filozofe frajer. Dok sam bio u nekom drugom od svojih brakova, nikad u kafanu nisam ušao s drugom ženom, samo sa suprugom... Moja draga Sonja je potpuno pogrešno shvatila moje ponašanje. Pošto me je potisnula, pretvorila u svoju predstavu o idealnom muškarcu, počela je da uobražava da je i u mom poslu bitnija od mene - napisao je on i dodao:

- Ti bi sada da biraš pesme, da komponuješ, da sviraš gitaru, budeš bubnjar i polako postaneš Aca Lukas. Ne možeš da budeš ja!", rekao sam kad je zaista sve puklo, što je značilo da sam se osvestio. Kako je naš odnos delovao na decu? Strašno! Nismo živeli zajedno, pa sam jednom, uoči puta za Cirih, svratio na Bežanijsku kosu. Hteo sam da vidim decu, Sofiju i Viktoriju. Ona me pritisla pitanjima i konstatacijama o mom sad momačkom životu. To nije bio govor već smrtonosni rafali. "Pusti me, molim te, došao sam da vidim decu. Putujem za Cirih". "Klošaru jedan, ti ćeš sa mnom da se igraš! Misliš da ne znam da j**** onog kepeca iz Zvezda Granda!". Kad je to izgovorila, nisam mogao da se kontrolišem. "Taj kepec se bolje k*** od tebe. I bolja je riba od tebe. A s tobom mogu da legnem samo kad sam pijan!". Užasne rečenice. Volim je, a vređam je. Kad sam hteo da krenem, ona mi se unela u lice. "Da nećeš da me udariš! A - pogan jezik čak i za razjarenu ženu.

