PRVO OGLAŠAVANJE ŽENE OGNJENA AMIDŽIĆA! Mina pokazala ćerkicu Lolu: "Perun obožava sestru, plače ako ona plače" (FOTO)
Supruga Ognjena Amidžića, Mina Naumović, porodila se 24. januara i na svet donela ćerkicu. Mina i beba su u međuvremenu napustile porodilište, a ponosna mama se sada prvi put oglasila na društvenim mrežama.
Mina je podelila fotografiju naslednice i otkrila kako je njihov sin Perun reagovao na dolazak sestre.
- Hvala vam na svemu, dragi ljudi. Ne stižem da odgovorim svima pojedinačno, ali znajte da ste mi svi podjednako važni. Voli vas Loli. P.S. Perun obožava svoju sestricu – smeje se čim je vidi, nežno je mazi i zaplače svaki put kada ona zaplače - napisala je Mina.
Ognjen slavio do jutra
Amidžić je u jednom gradskom restoranu napravio potpuno ludilo, a atmosfera se usijala kada je Nadežda Biljić počela da peva.
Ognjen nije ispuštao čašu iz ruku, dok je u jednom momentu đuskao sa folkerom Radišom Trajkovićem Đanijem, što su usnimile njegove koleginice sa Pinka.
Inače, Ognjen je pozao i pola estrade na svoje slavlje na kojem su izmedju ostalog bili
Voditeljka Dušica Jakovljević, pevačica Anđela Ignjatović Breskvica, reper Desingerica, voditeljka Bojana Lazić, Gastoz, Ðovani Bajramović i mnogi drugi takođe su uživali tokom večeri sa Amidžićem i radovali se njegovoj prinovi.
