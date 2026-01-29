Slušaj vest

Supruga Ognjena Amidžića, Mina Naumović, porodila se 24. januara i na svet donela ćerkicu. Mina i beba su u međuvremenu napustile porodilište, a ponosna mama se sada prvi put oglasila na društvenim mrežama.

Mina je podelila fotografiju naslednice i otkrila kako je njihov sin Perun reagovao na dolazak sestre.

Foto: Instagram Printscreen

- Hvala vam na svemu, dragi ljudi. Ne stižem da odgovorim svima pojedinačno, ali znajte da ste mi svi podjednako važni. Voli vas Loli. P.S. Perun obožava svoju sestricu – smeje se čim je vidi, nežno je mazi i zaplače svaki put kada ona zaplače - napisala je Mina.

Ognjen slavio do jutra

Amidžić je u jednom gradskom restoranu napravio potpuno ludilo, a atmosfera se usijala kada je Nadežda Biljić počela da peva.

Ognjen nije ispuštao čašu iz ruku, dok je u jednom momentu đuskao sa folkerom Radišom Trajkovićem Đanijem, što su usnimile njegove koleginice sa Pinka.

Inače, Ognjen je pozao i pola estrade na svoje slavlje na kojem su izmedju ostalog bili

Voditeljka Dušica Jakovljević, pevačica Anđela Ignjatović Breskvica, reper Desingerica, voditeljka Bojana Lazić, Gastoz, Ðovani Bajramović i mnogi drugi takođe su uživali tokom večeri sa Amidžićem i radovali se njegovoj prinovi.

