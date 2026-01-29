Slušaj vest

Viktor Živojinović pokazao je koliko je istrajnost ključ uspeha kada je reč o promeni životnih navika. Na društvenim mrežama objavio je fotografiju iz teretane, gde pozira u majici na bretele, vidno oznojen nakon napornog treninga.

Njegova transformacija ne prolazi nezapaženo, naročito ako se zna da je nekada imao čak 163 kilograma. Danas je Viktor znatno vitkiji, zategnutiji i, sudeći po objavama, potpuno posvećen zdravijem načinu života.

Redovni treninzi, disciplina i upornost dali su rezultate, a brojni pratioci u komentarima nisu štedeli komplimente.

Viktor Živojinović smršao
Viktor Živojinović smršao Foto: Printscreen

Imao 163 kilograma

Podsetimo, Viktor je u jednom trenutku imao 163 kilograma, a postigao je odlične rezultate vežbanjem i promenom načina ishrane. On je ipak želeo da skine još masnih naslaga oko stomaka, koje su se najteže topile, pa se podvrgao liposukciji, pisali su svojevremeno domaći mediji.

Brena je jednom prilikom govorila da je Viktor imao dosta problema sa kilažom.

Viktor Živojinović pre nego što je smršao 70 kilograma Foto: Fejsbuk, Kurir štampano, Damir Dervišagić

- Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su deca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala - priznala je pevačica za "Informer" i dodala:

- Kad god ga pogledam, stane mi knedla u grlu, a imao je samo dvadeset godina. Plašila sam se da ne dobije dijabetes.

