Veza kolega Rade Manojlović i Harisa Berkovića godinama je oduševljavala javnost, a oni su važili za jedan od najlepših i najskladnijih parova kod nas.

Ipak, veza je iznenada pukla, i svako je krenuo svojim putem. Rada je nedavno objavila da je ponovo srećna u ljubavi i da polako počinje da razmišlja o braku, dok se Haris posvetio karijeri.

Haris Berković na američkoj turneji
Foto: Printscreen

On je sada otišao na američku turneju, gde redovno nastupa, a fotografije sa egzotičnih destinacija oduševile su njegove pratioce.

"Mnogo je lep"

Podsetimo, Rada uživa u ljubavi sa muškarcem koji nije deo estrade, zbog čega je Manojlovićeva veoma zadovoljna.

Rada Manojlović Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić, Kurir Televizija, Antonio Ahel/ATAImages

- Istina je da krijem dečka. On je mnogo lep, ja bih volela da ga pokažem javnosti, ali on nije javna ličnost i nije u fazonu da se slika i snima. Mi smo već više od dve i po godine zajedno, to je jedan ozbiljan period naročito za nekog ko se bavi ovim poslom. On me je upoznao u svim fazama i mnogo mi se sviđa što nije deo estrade - rekla je Rada za Hype TV.

Poslušajte zanimnljvosti o estradnjacima:

