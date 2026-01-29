DOK RADA RAZMIŠLJA O BRAKU, HARIS BERKOVIĆ UŽIVA U AMERICI! Pevačicin bivši se oglasio, a svi komentarišu jedno (FOTO)
Veza kolega Rade Manojlović i Harisa Berkovića godinama je oduševljavala javnost, a oni su važili za jedan od najlepših i najskladnijih parova kod nas.
Ipak, veza je iznenada pukla, i svako je krenuo svojim putem. Rada je nedavno objavila da je ponovo srećna u ljubavi i da polako počinje da razmišlja o braku, dok se Haris posvetio karijeri.
On je sada otišao na američku turneju, gde redovno nastupa, a fotografije sa egzotičnih destinacija oduševile su njegove pratioce.
"Mnogo je lep"
Podsetimo, Rada uživa u ljubavi sa muškarcem koji nije deo estrade, zbog čega je Manojlovićeva veoma zadovoljna.
- Istina je da krijem dečka. On je mnogo lep, ja bih volela da ga pokažem javnosti, ali on nije javna ličnost i nije u fazonu da se slika i snima. Mi smo već više od dve i po godine zajedno, to je jedan ozbiljan period naročito za nekog ko se bavi ovim poslom. On me je upoznao u svim fazama i mnogo mi se sviđa što nije deo estrade - rekla je Rada za Hype TV.
Poslušajte zanimnljvosti o estradnjacima: