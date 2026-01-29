Slušaj vest

Milica Mitrović raznežila je pratioce na društvenim mrežama kada je podelila presladak prizor iz svog doma. Naime, njena kućna ljubimica Lusi nedavno je na svet donela štence, a Milica je sada pokazala koliko su oni porasli.

Na slici su bila dva mala štenca, dok su se u komentarima objave Milice Mitrović nizala srca, emotikoni i komplimenti, ističući koliko su štenci preslatki i koliko je dom ispunjen toplinom.

"Dušice malene", "Ma mi smo porasli", "Da li su to bebe mame Lusi, "Preslatko" - bili su samo neki od komenatra.

Mitrović udario zabranu Desingerici

Podsetimo, Željko Mitrović je na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa kontroverznim reperom Dragomirom Despićem Desingericom, i priznao da ga je zamolio da kada se popne na scenu ne udara i ne pljuje publiku.

- Ludnica je na Novogodišnjoj proslavi Pink Media Grupe, ali jedva napravih dogovor sa Desingom da ako se i popne na binu, ne koristi patike,ne mlati goste i pljuvanje je najstrože zabranjeno! Kaže Desing “Onda ništa”, napisao je Željko Mitrović u opisu zajedničke fotografije.

