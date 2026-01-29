MILICA MITROVIĆ MORALA DA SE OGLASI! Desila se jedna velika promena, čelnici Pinka obavestili čitavu javnost
Milica Mitrović raznežila je pratioce na društvenim mrežama kada je podelila presladak prizor iz svog doma. Naime, njena kućna ljubimica Lusi nedavno je na svet donela štence, a Milica je sada pokazala koliko su oni porasli.
Na slici su bila dva mala štenca, dok su se u komentarima objave Milice Mitrović nizala srca, emotikoni i komplimenti, ističući koliko su štenci preslatki i koliko je dom ispunjen toplinom.
"Dušice malene", "Ma mi smo porasli", "Da li su to bebe mame Lusi, "Preslatko" - bili su samo neki od komenatra.
Mitrović udario zabranu Desingerici
Podsetimo, Željko Mitrović je na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa kontroverznim reperom Dragomirom Despićem Desingericom, i priznao da ga je zamolio da kada se popne na scenu ne udara i ne pljuje publiku.
- Ludnica je na Novogodišnjoj proslavi Pink Media Grupe, ali jedva napravih dogovor sa Desingom da ako se i popne na binu, ne koristi patike,ne mlati goste i pljuvanje je najstrože zabranjeno! Kaže Desing “Onda ništa”, napisao je Željko Mitrović u opisu zajedničke fotografije.
