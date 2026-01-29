Slušaj vest

Pevačica Zorica Erić britka je na jeziku a njene izjave često šokiraju javnost i izazivaju burne reakcije.

Svoj privatni život nikada nije krila, ali ni kako se neguje, pa je sada objavila sliku sa jednog tretmana kojom je šokirala pratioce, sve dok nije objasnila o čemu je reč.

Zorica je podelila sliku nakon tretmana pokazavši crvenilo na licu, a onda je otkrila i šta je radila.

Zorica Erić sebi spalila lice Foto: Printscreen

- Jutro nakon CO2 lasera. Do sada najintenzivniji tretman. Na par mesta javilo se krvarenje,što je potpuno normalna pojava. Izgleda užasno i bolno, ali će rezultat biti vrhunski- objasnila je pevačica.

Imala poroke

Podsetimo, Zorica je priznala da je svojevremeno bila u kandžama poroka.

- Sećam se svakog trenutka tog dana pre tačno dvadeset godina. Uselili smo se u naš skockani stančić i krenuli zajedno dan po dan. Uh, šta smo sve preživeli! Svega je bilo. Smeha, suza, ljubavi… I evo nas i dalje trajemo. Sve smo stvorili samo nas dvoje, sve što imamo je samo naše i ponosna sam zbog toga. Imamo zlatnu decu koju smo zajedno vaspitali da budu ovakvi kakvi jesu. Imamo i našeg Vuka. Imamo sve. Idemo dalje, dan po dan, do kraja života - rekla je ona tada.

