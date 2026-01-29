Slušaj vest

Starleta Atina Ferari proteklih meseci šokira javnost svojim tvrdnjama o odnosima sa poznatim pevačima. Ona je tako iznosila skandalozne tvrdnje o romansi sa Acom Lukasom, a potom je rekla i da je bila intimna sa Miletom Kitićem. Međutim, sada je otkrila da su njene izjave proračunate, te da ne govori uvek istinu.

Atina je rekla da namerno govori određene stvari u javnosti, te da ljudi ne treba da joj veruju u sve što priča, ali nije precizirala koja je tačno njena izjava bila neistinita.

- Oni koji veruju u sve moje izjave, odvale, priče, monologe, dijaloge, storije... duplo su luđi nego ja - napisala je i dodala:

- Većinu stvari u životu radim namerno. Jer sam za to jako dobro plaćena, a vi? Vi se kidate za džabe.

Mile Kitić

"Mile Kitić je nula od ljubavnika"

Podsetimo, Atina je nedavno tvrdila da je bila intimna sa Miletom Kitićem.

- Strašno, bilo mi je jako loše iskustvo i jedno moje promašeno veče, ali samo jedno veče. To je dokaz da mlade devojke ne treba da piju i zahvalna sam Bogu što više ne pijem. Pijana ja, on polupijan, ja mlada i zgodna, a on nikakav. Tako se završilo, on je nula od ljubavnika i jedan deda - rekla je ona tada za "Alo" i dodala:

- Marta sigurno ima nekog za gonđiju i sigurno ne čeka Mileta Kitića da je servisira. Ima ona nekoga, a ima i on i svi vrlo dobro znamo priču između njega i Sandre Afrike i toga kako je ona uspela. Ali to je bilo ranije, on je tad i mogao nešto da uradi. Mene je samo mrnjavio, tako da je jako loš ljubavnik - ispričala je starleta za "Alo".

