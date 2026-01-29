Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Lazar Čolić Zola priprema seriju, nastavak filma, a zbog toga, kako tvrdi, prete mu Miljana i Marija Kulić.

Od kada je Čolić objavio film, za koji je sam pisao scenario, a u kojem su mnogi prepoznali dogodovštine porodice Kulić i Nenada Macanovića Bebice, Zola se suočava sa brojnim pretnjama, o kojima je više puta govorio.

Ipak, interesovanje za film ne jenjava, pa je odlučio da snimi i 15 epizoda serije, što se, kako tvrdi, nije dopalo njima dvema.

Miljana Kulić napuštanja rijalitija, obnovila je komunikaciju s bivšim momkom Lazarom Čolićem Zolom Foto: Printscreen

Miljana i Marija prete Zoli zbog filma o njima

– Slaćemo žalbe, evo sad zovem i skinuće film sa YouTube kanala. Sad će opet da ga skinu - upozorila ga je Marija.

Po izlasku iz Elite 9, iz koje je diskvalifikovana, pretnjama se pridružila i Miljana Kulić, koja se pre nekoliko dana sa njim našla u istom lajvu na društvenoj mreži TikTok.

– Hoćeš više da od**beš od Bebice i mene?! On me je voleo i voleće me zauvek. Videćeš na posletku. Snimaj film o sebi i svojima. Nebitan si, druže, dok nas ne potkačiš. Pa malo snimaj film o sebi, pametnije bi ti bilo. Imaš dosta svojih situacija, a u glavnu ulogu stavi mama Bosu - napisala mu je između ostalog Miljana u poruci, a zatim i zapretila:

– Raspadaćete se, goreće selo - dodala je ona.

Ne propustiteRijalitiMILJANA KULIĆ HITNO IZAŠLA IZ ZADRUGE! Kumila i molila Zolu da se POMIRE, kad ju je konačno ODBIO, morali su da je PUSTE (VIDEO)
screenshot-3.jpg
RijalitiNEZAPAMĆENO RASULO U ZADRUZI! LETELE ŠOLJE, PLJUŠTALI ŠAMARI, PLJUVANJE! Miljana i Marija zapretile Zoli: Zub po zub će ti vaditi dok ne vratiš 3.800 €! A kad je krenula na Pavla uletelo OBEZBEĐENJE (VIDEO)
screenshot-23.jpg
RijalitiOVO JE RAZLOG ŠTO JE MILJANA IZBAČENA! BRUTALNA OPTUŽBA: Mešaju se terapije, dete mi je ugroženo! OVO JE LOGOR
screenshot-5.jpg
RijalitiLUNA NE SME DA PRIĐE NIJEDNOM MUŠKARCU! Miljana saznala da je Zola zagrlio Đoganijevu! URLALA I HISTERIJA: Fu*ketina da me pod*ebava! (VIDEO)
screenshot-13.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP582 24.01.2026. Izvor: Kurir TV