Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Lazar Čolić Zola priprema seriju, nastavak filma, a zbog toga, kako tvrdi, prete mu Miljana i Marija Kulić.

Od kada je Čolić objavio film, za koji je sam pisao scenario, a u kojem su mnogi prepoznali dogodovštine porodice Kulić i Nenada Macanovića Bebice, Zola se suočava sa brojnim pretnjama, o kojima je više puta govorio.

Ipak, interesovanje za film ne jenjava, pa je odlučio da snimi i 15 epizoda serije, što se, kako tvrdi, nije dopalo njima dvema.

1/5 Vidi galeriju Miljana Kulić napuštanja rijalitija, obnovila je komunikaciju s bivšim momkom Lazarom Čolićem Zolom Foto: Printscreen

Miljana i Marija prete Zoli zbog filma o njima

– Slaćemo žalbe, evo sad zovem i skinuće film sa YouTube kanala. Sad će opet da ga skinu - upozorila ga je Marija.

Po izlasku iz Elite 9, iz koje je diskvalifikovana, pretnjama se pridružila i Miljana Kulić, koja se pre nekoliko dana sa njim našla u istom lajvu na društvenoj mreži TikTok.

– Hoćeš više da od**beš od Bebice i mene?! On me je voleo i voleće me zauvek. Videćeš na posletku. Snimaj film o sebi i svojima. Nebitan si, druže, dok nas ne potkačiš. Pa malo snimaj film o sebi, pametnije bi ti bilo. Imaš dosta svojih situacija, a u glavnu ulogu stavi mama Bosu - napisala mu je između ostalog Miljana u poruci, a zatim i zapretila:

– Raspadaćete se, goreće selo - dodala je ona.

Pogledajte dodatni snimak: