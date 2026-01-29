Slušaj vest

Pevačica Zorica Marković danas je napustila rijaliti-program Elita 9, a odmah su se pojavile brojne spekulacije o razlogu njenog izlaska.

Iako je prvobitna priča bila da se radi o zdravstvenim problemima, neki takmičari pretpostavljaju da se zapravo radi o nečemu drugom.

Stoga, mediji su pozvali Zoričinog dobrog prijatelja i kolegu, Eru Ojdanića, koji je otkrio šokantne informacije.

- Ne mislim da je ponovo neki problem sa srcem. Ona ih ima tri, jaka je žena. Načuo sam nešto, a to je da je izašla iz Elite, jer hoće da se uda. Našla je nekog frajera iz Australije, iz Sidneja. On je tamo rasprodao svoj kapital, bio je najbogatiji Srbin u Sidneju. O njemu se nikad nije pisalo u medijima, ja sam to načuo od prijatelja iz Sidneja. Rekao mi je da taj hoće da ženi Zoricu Marković. Tajno su u vezi već godinu, godinu i po dana. Ona je to krila kao zmija noge.

Zorica Marković Foto: Printscreen

Era Ojdanić otkrio šokantne informacije o Zorici Marković

Ojdanić se na kratko osvrnuo i na njen propali biznis o kom su mediji pisali pre koji dan.

- Kafana je prestala da radi pre njenog ulaska u Elitu. Bio sam gost tamo i stvarno me je lepo ugostila, lepo smo se proveli baš.

kurir / alo

Ne propustiteRijaliti"ZORICA MI JE REKLA DA SE NE VRAĆA U ELITU" Markovićeva izašla iz rijalitija kod lekara, cimeri ubeđeni da je završila sa učešćem
Zorica Marković izvređala sve oko sebe
StarsMREŽE BRUJE O ODLASKU ZORICE MARKOVIĆ IZ "ELITE" Pevačicine stvari spakovane, a javnost oduševljena jednim njenim gestom: Ispoštovala ih je, profesionalac!
StarsKAFANA ZATVORENA, IZGRADNJA KUĆE STOPIRANA! Biznis Zorice Marković propao, ostalo samo smeće i korov: Meštani otkrili sve o BANKROTU I DUGOVIMA (FOTO)
Zorica Marković.jpg
Stars"U DUGOVIMA SI DO GUŠE, VRATI LJUDIMA PARE" Zorica Marković se brutalno obrušila na Milenu Kačavendu - napolju postoje i ljudi sa dokazima

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP582 24.01.2026. Izvor: Kurir TV