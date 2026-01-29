OTKRIVEN RAZLOG ZBOG KOJEG JE ZORICA MARKOVIĆ NAPUSTILA ELITU 9! Sve se odradilo u tajnosti, bićete šokirani
Pevačica Zorica Marković danas je napustila rijaliti-program Elita 9, a odmah su se pojavile brojne spekulacije o razlogu njenog izlaska.
Iako je prvobitna priča bila da se radi o zdravstvenim problemima, neki takmičari pretpostavljaju da se zapravo radi o nečemu drugom.
Stoga, mediji su pozvali Zoričinog dobrog prijatelja i kolegu, Eru Ojdanića, koji je otkrio šokantne informacije.
- Ne mislim da je ponovo neki problem sa srcem. Ona ih ima tri, jaka je žena. Načuo sam nešto, a to je da je izašla iz Elite, jer hoće da se uda. Našla je nekog frajera iz Australije, iz Sidneja. On je tamo rasprodao svoj kapital, bio je najbogatiji Srbin u Sidneju. O njemu se nikad nije pisalo u medijima, ja sam to načuo od prijatelja iz Sidneja. Rekao mi je da taj hoće da ženi Zoricu Marković. Tajno su u vezi već godinu, godinu i po dana. Ona je to krila kao zmija noge.
Era Ojdanić otkrio šokantne informacije o Zorici Marković
Ojdanić se na kratko osvrnuo i na njen propali biznis o kom su mediji pisali pre koji dan.
- Kafana je prestala da radi pre njenog ulaska u Elitu. Bio sam gost tamo i stvarno me je lepo ugostila, lepo smo se proveli baš.
