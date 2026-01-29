Slušaj vest

Melina i Haris Džinović su pre izvesnog vremena stavili tačku na brak nakon više od 20 godina ljubavi.

Od tada pevač otvoreno govori o odnosu koji je imao sa sada već bivšom suprugom, a u jednoj od svojih nedavnih izjava naglasio je da, kada je Melina u pitanju, nikada nije bio škrt, dok mu ona, kako je istakao, nije ni kafu platila.

- Bilo je tu emotivnog, materijalnog i društvenog iskorišćavanja, kako god hoćete. Nezahvalnost me je najviše bolela. Ako neko misli da je zahvalnost samo da kaže: "Hvala ti, ljubavi"… To moraš da pokažeš i delima. Ne mora to biti u ekvivalentu. Ako tašna košta 5.000 evra, ne očekujem da mi uzvrati poklonom iste vrednosti. Možemo i kafu da popijemo, da kažeš: "Platiću", to je sasvim dovoljno. Međutim, to se nije dešavalo i tu sam, moram priznati, bio zaista iznenađen – rekao je Haris nedavno za Alo.

Haris Džinović Foto: Kurir, Kurir Televizija, Saša Leteći

Pevač je istakao i da je supruzi ispunjavao sve želje

- Želela je svojevremeno da joj na rođendanu peva Adil, pa sam ga zamolio da dođe, trudio se da napravi atmosferu - otkrio je tada Džinović.

kurir / alo

Ne propustiteRijalitiOVAKO JE MELINA DŽINOVIĆ NEKADA IZGLEDALA! Imala je 21 godinu, a Haris 51, bez ijedne korekcije na licu, sa prirodnom kosom (FOTO)
Melina Džinović
StarsPRVI SNIMAK MELINE DŽINOVIĆ POSLE RAZVODA! Prolazi na crveno, baca smeće kroz prozor, pa uradila nešto što ne bi nijedna DAMA!
melina.jpg
StarsHARIS DŽINOVIĆ OTKRIO NOVE DETALJE RAZVODA: Tada je sve krenulo da se raspada...
798798.jpg
StarsHARIS DŽINOVIĆ U JEKU RAZVODA OTVORIO DUŠU: Na mene ostavljaju utisak lepe i pametne žene! Otkrio kako se oseća posle svega
haris-dzinovic.jpg

Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP582 24.01.2026. Izvor: Kurir TV